Android Developer (Kotlin, FinTech)

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.

Мы занимаемся высоконагруженными, технологичными, наукоёмкими проектами с обширной бизнес логикой и большой серверной инфраструктурой. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Сейчас мы в поисках опытных Android-разработчиков для работы над банковским проектом для физ. лиц, входящим в ТОП-20.

Стек:

Kotlin, Coroutines, Android Studio, SDK, Jetpack, Jetpack Compose, Hilt, Clean Architecture

Testing: JUnit, Espresso

DB: Room

Code quality and security: lint, detekt

DevOps Tools: Docker Swarm, Jenkins pipeline, Gitlab, Kafka, Gradle

Будущая команда будет состоять из аналитика, двух разработчиков и QA-инженера.

Ищем ребят уровня Middle \ Middle+ \ Senior. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.