Android Developer (Kotlin, FinTech)
Responsibilities
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Мы занимаемся высоконагруженными, технологичными, наукоёмкими проектами с обширной бизнес логикой и большой серверной инфраструктурой. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Сейчас мы в поисках опытных Android-разработчиков для работы над банковским проектом для физ. лиц, входящим в ТОП-20.
Стек:
- Kotlin, Coroutines, Android Studio, SDK, Jetpack, Jetpack Compose, Hilt, Clean Architecture
- Testing: JUnit, Espresso
- DB: Room
- Code quality and security: lint, detekt
- DevOps Tools: Docker Swarm, Jenkins pipeline, Gitlab, Kafka, Gradle
Будущая команда будет состоять из аналитика, двух разработчиков и QA-инженера.
Ищем ребят уровня Middle \ Middle+ \ Senior. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.
Requirements
Какой опыт нам важен:
- Android. От 3‑х лет;
- Kotlin;
- Best Practice (SOLID, Clean Code, ООП, Тестирование).
Будет круто, если:
- Работали с проектом, где DAU от 10 000 человек;
- Знаете классические алгоритмы и структуры данных;
- Есть опыт профилирования.
Conditions
Про Evrone:
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React, Vue и функциональным языкам.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Что предлагаем:
- Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Бонусы и премии:
- Evrone Benefits: годовой бюджет можно тратить на ДМС и здоровье, спорт, курсы иностранного языка, обучение и конференции;
- Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- Проведение технических интервью оплачивается отдельно;
- OpenSource: контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили. Например, мы выложили в открытый доступ плагин для записи звука.
Обучение и рост компетенций:
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений. Последнее из интервью: Тим Снит, product-менеджера Flutter и Dart.
Возможности посещения и участия в мероприятиях
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
- Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.
Отдых и развиртуализация
В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).
Наш предыдущий корпоратив - https://youtu.be/EqlIup2b1KQ?si=RTIZiM0HEIhpGSYx