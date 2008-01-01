Backend Python Developer (Voice Agent)

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.
Сейчас ищем python-разработчиков для работы над голосовыми AI-агентами. Подробнее:
Проект. Работаем над голосовым AI-ботом для зарубежных колл-центров: звонки, диалоги, аналитика, настройка бота, управление базой знаний. AI-часть делает отдельная команда, а мы отвечаем за backend, веб-интерфейс и архитектуру.
Цель. Довести ключевой сервис до продакшена к началу весны. Много инженерных задач: от проектирования до доводки PoC-ов до боевого состояния.
Стек: Python 3.12–3.14, PostgreSQL, FastAPI, Redis, FastStream, Docker, Kubernetes, helm, gitlab CI
Верхне уровневые задачи:
Кросс-команда состоит из 11 человек: 2 backend, 2 frontend, 3 QA,
Процессы:
Какой опыт нам важен:
Будет плюсом, но необязательно
Этапы интервью:
Почему Evrone:
Что предлагаем:
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
Бонусы и премии:
Обучение и рост компетенций:
Возможность стать докладчиком или автором:
Возможность прокачаться в Open Source:
Отдых и развиртуализация:
Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.