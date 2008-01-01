← All Job OpeningsApply
logo

Business Analyst (Hardware, Data Centers)

Remote · Middle+ / Senior
до 260.000 (net, на руки)
Apply

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас мы находимся в поиске Middle+/Senior бизнес-аналитика с опытом в hardware.

Responsibilities

Подробнее про позицию:

  • Проект и предметная область: инфраструктурные и hardware-процессы внутри крупной digital-экосистемы (название под NDA). Процессы эксплуатации дата-центров, lifecycle hardware, закупки и ввод оборудования в эксплуатацию, переезды / открытие / закрытие площадок, интеграции с внутренними системами, автоматизация инфраструктурных процессов. Заказчик - российский биг-тех;
  • Это не классический SaaS/product analytics. Основной фокус - процессы вокруг hardware и DC operations: эксплуатация оборудования, управление конфигурациями, учет ТМЦ, автоматизация операций и взаимодействие инфраструктурных подразделений;
  • Контекст. Сейчас в компании уже есть реестр процессов, но его нужно актуализировать и привести к единому виду. Есть большое количество процессов вокруг эксплуатации дата-центров, lifecycle оборудования, открытия/закрытия площадок и взаимодействия с Dev/RnD командами. При этом многие зоны ответственности и процессы формализованы не полностью, а автоматизация развивалась локально и без единого подхода.

Что делать:

  • актуализация и описание процессов as-is / to-be;
  • формализация зон ответственности и контрольных точек (RACI);
  • сбор и проработка требований на автоматизацию, сопровождение внедрения;
  • подготовка регламентов и чек-листов для DC operations;
  • проработка lifecycle оборудования и интеграции с биллингом;
  • описание процессов учета ТМЦ, CAPEX/OPEX и ЗИП;
  • проработка процессов переконфигурации оборудования и учета стоимости ОС
  • формирование метрик, SLA и регулярной отчетности.


Этапы интервью:

  1. Evrone HR-интервью (Soft-skills, exp, motivation, etc);
  2. Интервью с лидом проекта (theory, real-work cases, etc);
  3. Оффер

Requirements

  • Бизнес-анализ. От 3 лет. Также:

    • BRD, SRS, user stories, use cases, AS-IS / TO-BE, BPMN/UML;
    • Умение работать с техническими командами (Dev, DevOps, инженеры, RnD).

  • У вас был опыт с hardware:

    • Дата центры, DC, Центры обработки данных (ЦОД);
    • Серверы, сети, оборудование;
    • В целом, готовы рассмотреть опыт несвязанный с ИТ-оборудованием.

Желательный опыт:

  • Участие в проектах по модернизации/миграции инфраструктуры;
  • Опыт взаимодействия с командами эксплуатации и инженерами (NOC, SRE, DevOps);
  • Понимание процессов capacity planning, asset management;
  • Опыт работы с CMDB или инвентаризацией оборудования;

Conditions

Почему Evrone:

  • Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу;
  • Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.

Share this job opening

Application:

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Evrone Privacy Policy