DevOps Engineer

Задачи: Влиться в одну из существующих команд разработки и участвовать в разнообразных проектах компании. Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/cases

Сейчас мы ищем инженеров уровня Middle / Middle+ / Senior / Architect-уровня. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Cтек, который мы используем в работе: AWS / Yandex.Cloud, Kubernetes, Docker, Terraform, Ansible, Prometheus, Grafana, PostgreSQL, Redis