Flutter Developer (FinTech)
Responsibilities
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Задачи: влиться в одну из существующих команд разработки и наносить пользу нашей экспертизой :)
Ищем разработчиков Senior / Middle+ уровней. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.
Requirements
Что для нас важно:
- Dart \ Flutter. От 3х лет;
- Понимание специфики платформ iOS и Android;
- Умение выполнять верстку строго по дизайну;
- Имеете понимание архитектурных паттернов (BLoC, Clean Architecture, MVVM);
- Опыт интеграции систем аналитики;
- Опыт вывода приложений в GooglePlay и AppStore;
- Best practice. SOLID, DRY, KISS, ООП, Clean Code, стандартные шаблоны и лучшие практики в разработке на Flutter.
Было бы круто, если у вас есть опыт в разработке банковских приложений (FinTech).
Conditions
Evrone и Flutter
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Также, мы разрабатывали CRM для KFC, помогали Сбермаркету, запустили сервис для обучения программированию DinoLab, создали b2b-платформу eAcademie для L’Oreal и поработали с бэкендом для видеостриминга MORE.TV для СТС.
Последний проект из мобильной разработки — электрокар АТОМ. Команда Evrone занялась разработкой ПО для рулевой панели, с помощью которой водитель управляет остальными компонентами системы, регулирует разные настройки: от простого климат-контроля до управления дверями и механическими устройствами.
Почему Evrone:
- Удаленную фултайм работу. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат;
- При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
- Гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Бонусы и премии:
- Evrone Benefits: годовой бюджет можно тратить на ДМС и здоровье, спорт, курсы иностранного языка, обучение и конференции;
- Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- Проведение технических интервью оплачивается отдельно;
- OpenSource: контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили. Например, мы выложили в открытый доступ плагин для записи звука.
Обучение и рост компетенций:
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений. Последнее из интервью: Тим Снит, product-менеджера Flutter и Dart.
Возможности посещения и участия в мероприятиях
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
- Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.
Отдых и развиртуализация
В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).
Наш последний корпоратив - youtube.com/watch?v=EqlIup2b1KQ