Flutter Developer (FinTech)

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Задачи: влиться в одну из существующих команд разработки и наносить пользу нашей экспертизой :)

Ищем разработчиков Senior / Middle+ уровней. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.