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Flutter Developer (FinTech)

Remote · Middle+ / Senior
до 350.000 рублей (на руки)
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Responsibilities

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Задачи: влиться в одну из существующих команд разработки и наносить пользу нашей экспертизой :)

Ищем разработчиков Senior / Middle+ уровней. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Requirements

Что для нас важно:

  • Dart \ Flutter. От 3х лет;
  • Понимание специфики платформ iOS и Android;
  • Умение выполнять верстку строго по дизайну;
  • Имеете понимание архитектурных паттернов (BLoC, Clean Architecture, MVVM);
  • Опыт интеграции систем аналитики;
  • Опыт вывода приложений в GooglePlay и AppStore;
  • Best practice. SOLID, DRY, KISS, ООП, Clean Code, стандартные шаблоны и лучшие практики в разработке на Flutter.

Было бы круто, если у вас есть опыт в разработке банковских приложений (FinTech).

Conditions

Evrone и Flutter

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.

Также, мы разрабатывали CRM для KFC, помогали Сбермаркету, запустили сервис для обучения программированию DinoLab, создали b2b-платформу eAcademie для L’Oreal и поработали с бэкендом для видеостриминга MORE.TV для СТС.

Последний проект из мобильной разработки — электрокар АТОМ. Команда Evrone занялась разработкой ПО для рулевой панели, с помощью которой водитель управляет остальными компонентами системы, регулирует разные настройки: от простого климат-контроля до управления дверями и механическими устройствами.

Почему Evrone:

  • Удаленную фултайм работу. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат;
  • При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
  • Гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Бонусы и премии:

  • Evrone Benefits: годовой бюджет можно тратить на ДМС и здоровье, спорт, курсы иностранного языка, обучение и конференции;
  • Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • Проведение технических интервью оплачивается отдельно;
  • OpenSource: контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили. Например, мы выложили в открытый доступ плагин для записи звука.

Обучение и рост компетенций:

  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
  • Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений. Последнее из интервью: Тим Снит, product-менеджера Flutter и Dart.

Возможности посещения и участия в мероприятиях

  • Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
  • Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.

Отдых и развиртуализация

В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

Наш последний корпоратив - youtube.com/watch?v=EqlIup2b1KQ

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