Flutter developer (Middle, Highload)
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Ознакомиться с нашими проектами можно здесь - evrone.ru/services/mobile-development, evrone.ru/services/frontend
Responsibilities
Про будущий проект:
- Высоконагруженное мобильное приложение для одной из крупнейших розничных сетей страны (14 000+ магазинов, 40+ млн покупателей ежемесячно)
- Задачи: создание нового функционала и поддержка существующей кодовой базы, написание тестов, дебаг, участие в ревью кода
- Стек: Flutter, Git, REST, Redux/bloc, Firebase, Postman, Figma, Swagger
- Жизненный цикл задачи: Business -> Lead -> Dev -> etc
- Команда проекта: Tech-lead, Team-lead, QA, Designers, Analysts, Flutter, Backend developers, DevOps
Этапы найма:
- HR interview
- Evrone Tech. interview
- Client interview
Requirements
Что для нас важно:
- Flutter. От 3-х лет
- Redux/bloc, Firebase
- Опыт написания тестов, верстки с макета, умение работать с консолью
- Понимание Best practice. SOLID, KISS, DRY, ООП, FSD
Ищем разработчиков уровня Middle / Middle+. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.
Conditions
Evrone и Flutter
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Также, мы разрабатывали CRM для KFC, помогали Сбермаркету, запустили сервис для обучения программированию DinoLab, создали b2b-платформу eAcademie для L’Oreal и поработали с бэкендом для видеостриминга MORE.TV для СТС.
Последний проект из мобильной разработки — электрокар АТОМ. Команда Evrone занялась разработкой ПО для рулевой панели, с помощью которой водитель управляет остальными компонентами системы, регулирует разные настройки: от простого климат-контроля до управления дверями и механическими устройствами.
Что предлагаем:
- Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы и премии:
- Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента Evrone Challenge);
- Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.
Обучение и рост компетенций:
- Проводим внутренние митапы по Frontend и мобильной разработке;
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.
Возможности посещения и участия в мероприятиях
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
- Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.
Отдых и развиртуализация
В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).