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Flutter developer (Middle, Highload)

Remote · Middle / Middle+
до 250.000 рублей
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Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе. 

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Ознакомиться с нашими проектами можно здесь - evrone.ru/services/mobile-development, evrone.ru/services/frontend

Responsibilities

Про будущий проект:

  • Высоконагруженное мобильное приложение для одной из крупнейших розничных сетей страны (14 000+ магазинов, 40+ млн покупателей ежемесячно)
  • Задачи: создание нового функционала и поддержка существующей кодовой базы, написание тестов, дебаг, участие в ревью кода
  • Стек: Flutter, Git, REST, Redux/bloc, Firebase, Postman, Figma, Swagger
  • Жизненный цикл задачи: Business -> Lead -> Dev -> etc
  • Команда проекта: Tech-lead, Team-lead, QA, Designers, Analysts, Flutter, Backend developers, DevOps

Этапы найма:

  1. HR interview
  2. Evrone Tech. interview
  3. Client interview

Requirements

Что для нас важно:

  • Flutter. От 3-х лет
  • Redux/bloc, Firebase
  • Опыт написания тестов, верстки с макета, умение работать с консолью
  • Понимание Best practice. SOLID, KISS, DRY, ООП, FSD

Ищем разработчиков уровня Middle / Middle+. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Conditions

Evrone и Flutter

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.

Также, мы разрабатывали CRM для KFC, помогали Сбермаркету, запустили сервис для обучения программированию DinoLab, создали b2b-платформу eAcademie для L’Oreal и поработали с бэкендом для видеостриминга MORE.TV для СТС.

Последний проект из мобильной разработки — электрокар АТОМ. Команда Evrone занялась разработкой ПО для рулевой панели, с помощью которой водитель управляет остальными компонентами системы, регулирует разные настройки: от простого климат-контроля до управления дверями и механическими устройствами.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента Evrone Challenge);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим внутренние митапы по Frontend и мобильной разработке;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
  • Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.

Возможности посещения и участия в мероприятиях

  • Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
  • Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.

Отдых и развиртуализация

В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

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