Frontend developer (Angular)
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Ознакомиться с нашими проектами можно здесь - evrone.ru/services/frontend
Responsibilities
Про будущий проект:
Проект: B2B-маркетплейс полного цикла, ориентированный на агропромышленный сектор и внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). На данный момент платформа находится в стадии подготовки к запуску.
Стек: TypeScript, Angular 18.1.1, Tailwind CSS
Задачи:
- Разработка интерфейсов на Angular
- Верстка экранов и форм (часто — с нуля). Будет много задач связанные с созданием форм
- Интеграция с API (бэкенд предоставляет по заданию)
- Подключение логики к уже существующим или новым endpoint’ам
Жизненный цикл задачи: Business -> Lead -> Dev -> etc
Этапы найма:
- HR interview (Live-coding, MotivationQ, etc)
- Evrone Tech. interview (Theory, live-coding)
- Client Tech. interview
Requirements
Что для нас важно:
- Frontend. От 3-х лет
- TypeScript. Angular. От 2-3х лет
- Понимание Best practice. SOLID, KISS, DRY, ООП, FSD
Ищем разработчиков уровня Middle / Middle+. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.
Conditions
Почему Evrone:
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React, Vue и функциональным языкам.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Что предлагаем:
- Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы и премии:
- Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента Evrone Challenge);
- Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.
Обучение и рост компетенций:
- Проводим внутренние митапы по Frontend;
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.
Возможности посещения и участия в мероприятиях
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
- Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.
Отдых и развиртуализация
В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).