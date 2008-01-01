Frontend Developer (Junior+ / Pre-middle, BigTech)

Remote · Junior+ / Pre-middle
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Responsibilities

Сейчас ищем Junior Frontend разработчиков для работы на проекте компании, продуктами которой пользуются миллионы людей каждый день (входит в ТОП-3 ИТ-гигантов в РФ).

Подробнее:

  • Проект: продукт внутри крупной технологической экосистемы (название под NDA). Проект подбирается под стек и интересы кандидата. Это могут быть внутренние сервисы, продуктовые платформы, B2C/B2B приложения или инфраструктурные продукты внутри большой digital-экосистемы.

  • Главный плюс данной позиции - это возможность попасть в реально, сильную инженерную среду:

    • работа с production-кодом, code review, командной разработкой и современным frontend-стеком.
    • Будет много практики, взаимодействия с более опытными разработчиками и задач на развитие интерфейсов и новых фич.
    • Поверь, после года работы ты будешь отличным специалистом, за которым начнут охотиться другие компании.
  • Главная задача - в течении 2-6 месяцев выйти на уровень Middle. В зависимости от проекта таски могут быть связаны с разработкой UI, интеграцией API, развитием внутренних кабинетов, оптимизацией frontend-части и поддержкой существующих сервисов.
  • Обычно на наших проектах состав команды - это 2 frontend, 2 backend developers, Team-leader, PM. Также, аналитики, тестировщики, девопсы и т.д. ;
  • Обычно на наших проектах процессы - это Scrum, 2х недельные спринты, дейли, ретро, демо. Задачи приходят от Teamleader-a.
  • Длительность работы на проекте - 12 и более месяцев
  • Проект подбирается после знакомства с кандидатом, с учетом стека, уровня и интересов в развитии.

  • Зарплата.

    • Во время стажировки (2-6 месяцев) - 50.000-60.000р (net, на руки).
    • После подтверждение грейда - 80.000-100.000 + полный пакет бенефитов (net, на руки)


Этапы интервью:

  1. Evrone HR (Soft-skills, live-coding, motivation, etc);
  2. Evrone Tech (live-coding, theory, real-work cases, eng-checking);
  3. Знакомство с тим-лидом (Soft-skills, motivation);

Requirements

Что для нас важно:

  • Frontend. От 0.5-1 года коммерческого опыта: HTML, CSS, JavaScript, Git, TypeScript;
  • Практический опыт с React, или Angular, или Vue (выберем проект с учетом фреймворка);

Будет плюсом:

  • State management (Redux, Vuex, NgRx и аналоги);
  • Тестирование (unit / e2e);
  • Понимание принципов производительности веб-приложений.

Conditions

Почему Evrone:

  • Мы занимаемся только технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
  • Наши разработчики работают только над одним проектом. Без постоянных переключений между ними.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом.
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата.

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.

