Frontend developer (Vue3, Middle)

Про Evrone:

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React, Vue и функциональным языкам.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.

Что предлагаем:

Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;

При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;

Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;

Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

ДМС и здоровье;

Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;

Курсы иностранного языка;

Техника для работы и улучшение рабочего места;

Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента Evrone Challenge);

Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;

Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;

У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

Проводим внутренние митапы по Frontend;

У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;

Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;

Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.

Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.

Возможности посещения и участия в мероприятиях

Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;

Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.

Отдых и развиртуализация

В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).