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Frontend developer (Vue3, Middle)

Remote · Middle / Middle+
до 250.000 рублей (NET, на руки)
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Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе. 

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Ознакомиться с нашими проектами можно здесь - evrone.ru/services/frontend

Responsibilities

Сейчас ищем frontend разработчика на проект по онлайн-торговле

Проект: онлайн-сервис, где собраны инструменты и услуги, которые помогают сделать закупки честными и открытыми, а ещё найти проверенных подрядчиков для проектов любого размера.

Задача инженера Evrone влиться в одну из существующих команд разработки наших заказчиков и наносить пользу нашей экспертизой :)

Стек:

  • Frontend: TypeScript, Vue3, Pinia, Nuxt, FSD, REST, WebSockets, Jest,
  • Backend: PHP 8.2, Symfony 6.4, PostgreSQL, K8S, Docker

Процессы: Cross-review, Testing, Agile (2‑х недельные спринты), Git, Jira, Daily (09:30 MSK)

Жизненный цикл задачи: Business -> Analysts -> Lead -> Dev -> etc

Средний состав команды: Frontend developers (2 человека), Backend developers (2 человека), Lead + QA, DevOps, Analysts.

Ближайшие таски:

  • Верстка новых страниц по макетам в figma
  • Подключение методов API для динамического вывода контента
  • Доработки по уже разработанным страницам
  • Подключение сторонних интеграций (API)

Этапы найма:

  1. HR
  2. Evrone Tech. Interview
  3. Client Tech. Interview

Requirements

Что для нас важно:

  • Frontend. От 3-х лет
  • TypeScript, Vue. От 2-3х лет
  • Pinia, Nuxt.JS, Jest.
  • Понимание Best practice. SOLID, KISS, DRY, ООП, FSD

Ищем разработчиков уровня Middle / Middle+. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Conditions

Про Evrone:

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React, Vue и функциональным языкам.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента Evrone Challenge);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим внутренние митапы по Frontend;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
  • Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.

Возможности посещения и участия в мероприятиях

  • Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
  • Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.

Отдых и развиртуализация

В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

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