Frontend developer (Vue3, Middle)
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Ознакомиться с нашими проектами можно здесь - evrone.ru/services/frontend
Responsibilities
Сейчас ищем frontend разработчика на проект по онлайн-торговле
Проект: онлайн-сервис, где собраны инструменты и услуги, которые помогают сделать закупки честными и открытыми, а ещё найти проверенных подрядчиков для проектов любого размера.
Задача инженера Evrone влиться в одну из существующих команд разработки наших заказчиков и наносить пользу нашей экспертизой :)
Стек:
- Frontend: TypeScript, Vue3, Pinia, Nuxt, FSD, REST, WebSockets, Jest,
- Backend: PHP 8.2, Symfony 6.4, PostgreSQL, K8S, Docker
Процессы: Cross-review, Testing, Agile (2‑х недельные спринты), Git, Jira, Daily (09:30 MSK)
Жизненный цикл задачи: Business -> Analysts -> Lead -> Dev -> etc
Средний состав команды: Frontend developers (2 человека), Backend developers (2 человека), Lead + QA, DevOps, Analysts.
Ближайшие таски:
- Верстка новых страниц по макетам в figma
- Подключение методов API для динамического вывода контента
- Доработки по уже разработанным страницам
- Подключение сторонних интеграций (API)
Этапы найма:
- HR
- Evrone Tech. Interview
- Client Tech. Interview
Requirements
Что для нас важно:
- Frontend. От 3-х лет
- TypeScript, Vue. От 2-3х лет
- Pinia, Nuxt.JS, Jest.
- Понимание Best practice. SOLID, KISS, DRY, ООП, FSD
Ищем разработчиков уровня Middle / Middle+. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.
Conditions
Про Evrone:
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React, Vue и функциональным языкам.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Что предлагаем:
- Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы и премии:
- Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента Evrone Challenge);
- Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.
Обучение и рост компетенций:
- Проводим внутренние митапы по Frontend;
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.
Возможности посещения и участия в мероприятиях
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
- Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.
Отдых и развиртуализация
В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).