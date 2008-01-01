Full-stack developer (JavaScript \ Java)

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.

Мы занимаемся высоконагруженными, технологичными, наукоёмкими проектами с обширной бизнес логикой и большой серверной инфраструктурой. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Сейчас мы в поисках опытных Full-stack разработчиков для работы над банковским проектом для физ. лиц, входящим в ТОП-20.

Стек: Java, Kotlin, JavaScript / JQuery, Microservices, JUnit, Oracle, PostgreSQL, Oracle AQ, Kafka Jenkins, Docker Swarm

Будущая команда будет состоять из аналитика, двух full-stack разработчиков, 1 QA.

Ближайшие задачи: внести изменения в существующий сервис, написанный на Kotlin или Java, проинтегрировать это с бэкенд-часть монолита интернет-банкинга и поддержать эти изменения на фронте.

Ищем разработчиков Middle+ и Senior уровней. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения финального собеседования.