Golang developer

Задачи: Влиться в одну из существующих команд разработки и участвовать в разнообразных проектах компании. Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/cases

Сейчас в поиске Go-developer-a Middle+ / Senior уровней. Зарплата зависит от грейда и определяется после прохождения технического интервью.

Стек проекта: Go, PostgreSQL, Redis, Kafka, Kubernetes, Docker.