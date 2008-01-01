← All Job OpeningsApply
Golang Developer (Evrone product team)

Remote · Middle / Middle+ / Senior
до 320.000 рублей (net. на руки)
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас ищем разработчиков Middle / Middle+ / Senior в нашу внутреннюю, продуктовую команду

Responsibilities

Ближайший проект:

  • Агрегатор онлайн-трансляций спортивных событий (Post-MVP стадия);
  • Решает задачу предоставления доступа к видео и стримам с расширенной статистикой и сводной информацией по мероприятиям. Особый фокус - персонализация выдачи с учетом географии пользователей;
  • В проект входят: админ-панель, фоновые сервисы, web API, IdP/IdM и фронтенд на React (Next.js).

Команда: 1 PM, 1 Manual QA, 2 Frontend-разработчика, 2 Backend-разработчика, 1 DevOps.

Процессы:

  • Канбан;
  • Дейлики (30 минут) и грумминг (1 час);
  • Задачи приходят от РМ.

Стек проекта:

  • Backend: Go (1.25), Fiber, PostgreSQL, KeyDB, AWS S3, RabbitMQ (фоновые задачи);
  • Админка и фоновые задачи: Python (3.14), Django (5), Unfold, Celery.

Цель на ближайшее будущее (эпик):

  • Спроектировать и внедрить логику отображения турнирных таблиц (например для чемпионата мира по футболу), включая фильтрации, сортировки, и интеграцию с внешним источником данных;
  • Внедрение функционала "Комментарии" и раздела "Новости".
  • Типовые задачи: разработка на Go, фиксы багов и написание тестов, доработка обработчиков SSE, реакция на инциденты, работа с беклогом, помощь мидл го-разработчиком.

Приятные особенности проекта:

  • Реализация Server-sent events
  • Хорошо настроенный CI/CD, автоматические backmerge main -> dev
  • Документация, которой можно похвастаться
  • Clean architecture, usecase-repository-controller pattern
  • Оркестрация фоновых задач

Этапы интервью:

  1. HR-интервью;
  2. Tech-интервью (Теория, кейсы);
  3. Знакомство с командой (опционально).

Requirements

Что для нас важно:

  • Golang. От 4-х лет. Готовы рассмотреть меньший опыт, если у вас большой опыт в Backend;
  • SQL, No-sql, message brokers, microservices, elasticsearch.

Будет круто, но необязательно:

  • Опыт и желание поработать с Python, django (меньшую часть времени);
  • Опыт менторства, руководства.

Conditions

Почему Evrone:

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой и серверной инфраструктурой.

Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.

Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично

Application:

