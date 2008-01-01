Golang наставник
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
Используемый стек: Go, PostgreSQL, Redis, Kafka \ RabbitMQ
Responsibilities
Чем предстоит заниматься у нас?
Ваша задача состоит в том, чтобы помочь начинающим разработчикам достичь новых высот и стать успешными специалистами в мире Go-lang.
- Работать со стажёрами: помогать подопечным выстраивать стратегию для достижения цели, давать задания и качественную обратную связь, полное и конструктивное ревью кода;
- Разрабатывать программу обучения, включая создание плана развития, учебные материалы, задания и проекты по Go;
- Разрабатывать систему оценок и мотиваций;
- Отслеживать прогресс стажёров и создавать отчеты для руководства об их успехах;
- Заниматься собственным профессиональным развитием и самообразованием для постоянного обновления своих навыков и знаний в области Go.
Requirements
Какой опыт нам важен:
- Backend. От 5-ти лет;
- Go \ Golang. От 3-х лет;
- Опыт преподавания, наставничества или обучения в области программирования;
- Организационные навыки и способность эффективно и грамотно работать с людьми;
- Большой кругозор в индустрии в целом и желание заниматься развитием Go-сообщества;
- Знаете и соблюдаете Best practice (SOLID, ООП, Тестирование, Алгоритмы, Паттерны проектирования, etc);
- Готовы работать в нашем Воронежском офисе.
Conditions
Что предлагаем?
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы и премии:
- Премии за локальные успехи и отличную работу в целом;
- Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.
Обучение и рост компетенций:
- У нас есть культура менторства;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Go Challenge (challenge.career.evrone.com/challenges);
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами,
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.
Возможность стать докладчиком или автором:
- Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
- Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
- У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
- Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;
Возможность прокачаться в Open Source:
- Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
- Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
- Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.
Отдых и развиртуализация:
Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).