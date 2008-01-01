Image Processing Developer

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.

Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Будущий проект — это нидерландский сервис по автоматизации создания визуального контента (фото, видео) для бизнеса. Он автоматически создает и подстраивает контент под разные рынки или просто делает его разнообразнее. Как только бренд настроен в проекте, пользователи могут начать генерировать изобилие визуального контента.

Ищем разработчиков Middle+ и Senior уровней. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Стек: Node.js, Typescript, PostgreSQL, GraphQL, RabbitMQ, Docker, Azure Cloud, Microservices / Cloud Native architecture.