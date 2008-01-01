← All Job OpeningsApply
Image Processing Developer

Global Remote · Evrone
до 5000$
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.

Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Будущий проект — это нидерландский сервис по автоматизации создания визуального контента (фото, видео) для бизнеса. Он автоматически создает и подстраивает контент под разные рынки или просто делает его разнообразнее. Как только бренд настроен в проекте, пользователи могут начать генерировать изобилие визуального контента.

Ищем разработчиков Middle+ и Senior уровней. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Стек: Node.js, Typescript, PostgreSQL, GraphQL, RabbitMQ, Docker, Azure Cloud, Microservices / Cloud Native architecture.

Responsibilities

Задачи:

  • Разработка функций обработки изображений: разработка, внедрение и поддержка широкого спектра функций обработки изображений как во внешнем интерфейсе (браузере), так и в серверной части (Node.js);
  • Интеграция Canvas API и внешнего интерфейса: HTML5 Canvas API, WebGL и другие графические интерфейсы браузера для реализации эффективных функций обработки изображений в браузере;
  • Внутренняя обработка: реализация эффективных крупномасштабных функции обработки изображений на стороне сервера в Node.js;
  • Кроссплатформенная разработка: функции обработки изображений дают согласованные результаты как в браузере, так и в контекстах Node.js, благодаря изоморфному коду и надлежащей обработке различий в среде (представление данных, загрузка данных и т.д.);
  • Оптимизация производительности: алгоритмы обработки изображений, требующие больших вычислительных затрат (используя такие технологии, как WebGL, WebAssembly и т.д.)

Requirements

Что для нас важно:

  • Компьютерная графика и обработка изображений: более 5 лет опыта (или эквивалентного уровня квалификации) в создании функциональных возможностей для обработки 2D-изображений. Вы должны обладать глубокими знаниями математических концепций и алгоритмов обработки изображений и уметь работать с пиксельными данными;
  • Веб-графика для внешнего интерфейса: глубокое знание веб-технологий для графики, таких как HTML5 Canvas и WebGL, а также знакомство с библиотеками или фреймворками, которые работают с HTML canvases;
  • Node.js и TypeScript: опыт в разработке Node.js и высокий уровень владения TypeScript, а также хорошее знание runtime Node.js, экосистемы NPM и шаблонов асинхронного программирования;
  • Алгоритмы: хорошее понимание эффективных подходов к алгоритмам обработки изображений и структурам данных. Способность оптимизировать производительность и использование памяти, а также находить креативные решения для решения технических проблем;
  • Современная веб–разработка: Владение общими веб-технологиями - HTML/CSS/JavaScript;
  • Английский язык. Коммуникация будет полностью на нем;
  • Twelve-Factor App + Docker. Понимание эксплуатации (12factor.net);

Будет плюсом:

  • Опыт работы с 2D-программами (Photoshop или аналогичными);
  • Опыт работы с 3D-графикой (например, 3D-рендеринг в реальном времени);
  • Опыт работы с WebAssembly;
  • Знание интерфейсных библиотек, таких как React.

Conditions

Почему Evrone:

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.

Что предлагаем:

  • Удаленную фуллтайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Премии за локальные успехи и отличную работу в целом;
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим внутренние митапы по различным направлениям;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

