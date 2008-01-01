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IT Project manager

Remote · Middle / Senior
до 250.000 (net, на руки)
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Привет! Это команда Evrone. Мы растем и сейчас в поисках Project Manager в нашу delivery-команду

Responsibilities

Подробнее про позицию:

  • Проекты. У нас разнообразные проекты и заказчики. На повестке дня: erp-система, крипто-проект, мобильное приложение для крупного ритейлера. С нашими работами можно ознакомиться здесь - evrone.ru/portfolio

  • Задачи:

    • Активная мотивация и координация команды – обеспечение выполнения задач всеми участниками проекта в срок
    • Управление ключевыми параметрами проекта – контроль баланса между сроками, бюджетом и качеством
    • Организация процессов оценки – планирование работ, декомпозиция задач, анализ рисков
    • Коммуникация с заказчиком – отчетность, управление ожиданиями, презентация результатов

  • Средний состав команды - это 5-8 человек.

    • Frontend (React, Vue)
    • Backend Developers (Python, Go, .Net, Ruby),
    • Mobile Developers (Flutter, Kotlin, Swift),
    • QA Engineers, DevOps, Analysts, Delivery manager.
  • Процессы: Scrum / Kanban / Waterfall, Jira, Confluence.

Этапы интервью:

  • HR-интервью;
  • Интервью с delivery-менеджером;
  • Оффер.

Requirements

Что для нас важно:

  • IT PM. От 3-х лет;
  • Актуальный опыт в заказной разработке / аутсорсе / веб-студии;
  • Опыт создания проектов с нуля;
  • Soft-skills: Проактивность, инициативность и лаконичная коммуникация.

Будет плюсом:

  • Опыт работы со стартапами;
  • Опыт работы с enterprise-системами, fixed price-проектами и T&M-проектами в сервисных IT-компаниях;
  • Высшее техническое образование;
  • Наличие сертификации в сфере PM;
  • Технический бекграунд (разработка, QA, DevOps, etc).

Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Conditions

Почему Evrone:

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой и серверной инфраструктурой.

Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.

Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

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