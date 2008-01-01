IT Recruiter

Что нужно сделать для отклика

Пожалуйста, сопроводительное письмо очень важно. Поэтому при отклике в сопроводительном пришлите:

был ли у вас опыт с Хантфлоу или аналогами;

был ли у вас опыт общения на английском по работе;

был ли у вас опыт работы в аутсорс/аутстафф компаниях;

какие ваши зарплатные ожидания, и когда вы готовы выйти. Спасибо!

Про Evrone

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе. Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии.

Вся команда работает удаленно с 2008 года: любим, умеем, практикуем. Есть офисы для работы в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.



Почему мы ищем рекрутера

Наш бизнес растет быстро, а основа любого бизнеса — это люди. Мы заинтересованы в том, чтобы наша команда росла и становилась сильнее. Поэтому хотим найти человека, который будет помогать нам в этом. Сейчас в команде рекрутинга 5 человека и мы нанимаем в следующие направления:

Backend: Ruby on Rails, Python, Go, Elixir, Node JS

Ruby on Rails, Python, Go, Elixir, Node JS Frontend: React / Redux, Angular

React / Redux, Angular DevOps: инженеры с опытом использования Kubernetes и AWS

инженеры с опытом использования Kubernetes и AWS QA: инженеры с опытом тестирования веба и мобильных приложений

инженеры с опытом тестирования веба и мобильных приложений Analytics: как бизнес, так и системные аналитики

как бизнес, так и системные аналитики PM: англоговорящие и технически подкованные менеджеры

Технологии / инструменты:

Хантфлоу, Linkedin, HeadHunter, Хабр.Карьера, внутренние рекомендации и наши мероприятия.