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IT Recruiter

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Что нужно сделать для отклика

Пожалуйста, сопроводительное письмо очень важно. Поэтому при отклике в сопроводительном пришлите:

  • был ли у вас опыт с Хантфлоу или аналогами;
  • был ли у вас опыт общения на английском по работе;
  • был ли у вас опыт работы в аутсорс/аутстафф компаниях;
  • какие ваши зарплатные ожидания, и когда вы готовы выйти. Спасибо!

Про Evrone

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе. Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии.

Вся команда работает удаленно с 2008 года: любим, умеем, практикуем. Есть офисы для работы в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Почему мы ищем рекрутера
Наш бизнес растет быстро, а основа любого бизнеса — это люди. Мы заинтересованы в том, чтобы наша команда росла и становилась сильнее. Поэтому хотим найти человека, который будет помогать нам в этом. Сейчас в команде рекрутинга 5 человека и мы нанимаем в следующие направления:

  • Backend: Ruby on Rails, Python, Go, Elixir, Node JS
  • Frontend: React / Redux, Angular
  • DevOps: инженеры с опытом использования Kubernetes и AWS
  • QA: инженеры с опытом тестирования веба и мобильных приложений
  • Analytics: как бизнес, так и системные аналитики
  • PM: англоговорящие и технически подкованные менеджеры

Технологии / инструменты:

Хантфлоу, Linkedin, HeadHunter, Хабр.Карьера, внутренние рекомендации и наши мероприятия.

Responsibilities

Чем предстоит заниматься:

  • работать по 3 - 5 вакансиям и усиливать новыми талантами команды разработки наших российских и зарубежных проектов;
  • снимать требования с менеджеров, искать кандидатов, проводить интервью, общаться с техническими интервьюерами, готовить итоговое представление о кандидате перед оффером, работать с контр-офферами;

Requirements

Кого мы ищем:

  • опыт в IT-рекрутменте от 2 лет (желательно в аутсорс/аутстафф компании);

Будет плюсом:

  • работали с нашими инструментами: Хантфлоу, Linkedin, плагины для сорсинга;
  • интересуетесь аналитикой и следите за трендами в рекрутинге;
  • можете пообщаться на английском языке.

Conditions

Что мы предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу;
  • Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Конкурентоспособный оклад и весомый бонус за каждую закрытую вакансию;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы:

  • Наша команда поддерживает и всячески продвигает идеологию самообразования;
  • Если вы написали статью, мы поможем вам ее оформить и оплатим часы, потраченные на написание;
  • Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие.

Отдых и развиртуализация:

Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

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