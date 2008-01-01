IT Recruiter
Что нужно сделать для отклика
Пожалуйста, сопроводительное письмо очень важно. Поэтому при отклике в сопроводительном пришлите:
- был ли у вас опыт с Хантфлоу или аналогами;
- был ли у вас опыт общения на английском по работе;
- был ли у вас опыт работы в аутсорс/аутстафф компаниях;
- какие ваши зарплатные ожидания, и когда вы готовы выйти. Спасибо!
Про Evrone
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе. Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии.
Вся команда работает удаленно с 2008 года: любим, умеем, практикуем. Есть офисы для работы в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
Почему мы ищем рекрутера
Наш бизнес растет быстро, а основа любого бизнеса — это люди. Мы заинтересованы в том, чтобы наша команда росла и становилась сильнее. Поэтому хотим найти человека, который будет помогать нам в этом. Сейчас в команде рекрутинга 5 человека и мы нанимаем в следующие направления:
- Backend: Ruby on Rails, Python, Go, Elixir, Node JS
- Frontend: React / Redux, Angular
- DevOps: инженеры с опытом использования Kubernetes и AWS
- QA: инженеры с опытом тестирования веба и мобильных приложений
- Analytics: как бизнес, так и системные аналитики
- PM: англоговорящие и технически подкованные менеджеры
Технологии / инструменты:
Хантфлоу, Linkedin, HeadHunter, Хабр.Карьера, внутренние рекомендации и наши мероприятия.
Responsibilities
Чем предстоит заниматься:
- работать по 3 - 5 вакансиям и усиливать новыми талантами команды разработки наших российских и зарубежных проектов;
- снимать требования с менеджеров, искать кандидатов, проводить интервью, общаться с техническими интервьюерами, готовить итоговое представление о кандидате перед оффером, работать с контр-офферами;
Requirements
Кого мы ищем:
- опыт в IT-рекрутменте от 2 лет (желательно в аутсорс/аутстафф компании);
Будет плюсом:
- работали с нашими инструментами: Хантфлоу, Linkedin, плагины для сорсинга;
- интересуетесь аналитикой и следите за трендами в рекрутинге;
- можете пообщаться на английском языке.
Conditions
Что мы предлагаем:
- Удаленную фултайм работу;
- Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Конкурентоспособный оклад и весомый бонус за каждую закрытую вакансию;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии;
- Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы:
- Наша команда поддерживает и всячески продвигает идеологию самообразования;
- Если вы написали статью, мы поможем вам ее оформить и оплатим часы, потраченные на написание;
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие.
Отдых и развиртуализация:
Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).