Java / Kotlin (Crypto, Blockchain)

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Наш заказчик - это крупный разработчик ПО, который занимается разработкой и внедрением блокчейн-решений. Основной продукт - корпоративная гибридная блокчейн-платформа, используемая в реальных промышленных кейсах.
Проект: разработка с нуля криптовалютного продукта в рамках законодательства РФ. Полноценная продуктовая разработка, не PoC.
Процессы. Scrum: ежедневные стендапы, планирование, грумминги, ретроспективы.
Стек: Java 25, Kotlin, Spring, Disruptor, event-driven архитектура, CQRS, Kafka, gRPC. На проекте используется open source, настроены CI/CD и DevOps-процессы (ArgoCD).
Команда: более 100 человек разных специальностей по всему миру (разработчики, QA, аналитики, архитекторы, криптографы и т.д. ).
Нам важно, чтобы у вас был опыт с:
Будет плюсом:
Этапы интервью:
Ищем разработчиков уровня Middle+ / Senior. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.
Про Evrone:
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React, Vue и функциональным языкам.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Что предлагаем:
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
Бонусы и премии:
Обучение и рост компетенций:
Возможность стать докладчиком или автором:
Возможность прокачаться в Open Source:
Отдых и развиртуализация:
Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.