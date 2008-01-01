← All Job OpeningsApply
Lead Frontend (Angular)

Remote / On-site · Senior / Lead
до 370.000 руб. (Net, на руки)
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Responsibilities

Сейчас нам нужен играющий тренер, который способен выстроить архитектуру, методологию и культуру разработки — и помочь командам адаптироваться к современному подходу к вебу. Это роль технического лидера и наставника, но писать код тоже предстоит.

Про заказчика и продукты, над которыми предстоит работать:

  • В ИТ-отделе работает более 300 специалистов: разработчики, математики, эксперты по моделированию электрических сетей, инженеры по работе с телеметрией и хранением временных рядов, разработчики тренажёров и систем для диспетчерских центров.
  • За 20+ лет компания создала набор продуктов, которыми пользуются системные операторы, электросетевые и генерирующие компании, промышленные предприятия и нефтегазовый сектор в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане и Грузии. Это критичные системы, которые управляют энергосетями, прогнозами, расчётами режимов, обучением персонала, сбором телеметрии и работой высоконагруженных хранилищ.
  • Технический стек на продуктах:
    .NET Core, C#, C/C++, JavaScript (Angular, React), PostgreSQL, Tantor, Docker, Kubernetes.
  • Сейчас компания переходит от десктопных решений к веб-разработке на Angular — команд много, продуктов много, но экспертизы во фронтенде не хватает.

Главная цель - это создать систему фронтенд-разработки, которая работает независимо от конкретного человека: стандарты, процессы, архитектура, обучение, уровень инженеров. Ваша задача — запустить изменения, выстроить основу, передать культуру и сделать разработчиков сильнее.


Что предстоит делать.


Техническая часть:

  • Формировать архитектурные подходы, best practices и единый roadmap веб-разработки.
  • Выстраивать системный подход к Angular: модульность, стандарты, тестирование, документация.
  • Проводить архитектурные ревью, разбирать сложные кейсы, помогать командам принимать решения.
  • Взаимодействовать с бэкендом по вопросам архитектуры веб-приложений.
  • Анализировать код, выстраивать требования к качеству и правила ревью.

Работа с командами

  • Проводить регулярные индивидуальные встречи с разработчиками (4–5 человек в неделю).
  • Оценивать уровень специалистов и формировать планы развития.
  • Поддерживать команды, где временно нет фронтендеров, распределять нагрузку.
  • Организовывать внутренние мастер-классы, обучение, обмен опытом.
  • Подготавливать методические материалы, мануалы и внутренние стандарты.

Организация процессов

  • Встраивать культуру фронтенд-разработки: единые правила, инструменты, практики.
  • Обеспечивать техническую консистентность между командами.
  • Участвовать в решении проблем по запросу команд и проджект-менеджеров.
  • Постепенно вывести команды на уровень самостоятельной работы (горизонт 1–2 года).

Requirements

Какой опыт для нас важен:

  • Frontend. От 6 лет
  • Angular. От 5 лет
  • Lead. От 3‑х лет

Желательно, но необязательно - это знание нескольких фреймворков и умение аргументировать выбор технологий (React, Vue, etc).

Conditions

Почему Evrone:

  • Мы занимаемся только технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
  • Наши разработчики работают только над одним проектом. Без постоянных переключений между ними.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом.
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата.

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.

