Manual QA Engineer
Responsibilities
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Сейчас мы ищем Manual QA-инженера уровня Middle / Middle+ уровней. Заработная плата зависит от грейда и определяется после прохождения технического собеседования.
Этапов найма всего два: hr-интервью и техническое собеседование. Решение принимаем быстро и с оффером можем прийти практически сразу :)
Requirements
Какой опыт важен:
- QA. От 3-х лет;
- QA Tools. Linux, Gitflow, Postman, Docker, SQL, Grafana \ Prometheus;
- Документирования. Тесты-кейсы, тест-планы и т.д.
- Будет плюсом: опыт с авто-тестированием.
Задачи: Влиться в одну из существующих команд разработки и участвовать в разнообразных проектах компании. Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/cases
Conditions
Про Evrone:
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React, Vue и функциональным языкам.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Что предлагаем:
- Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Бонусы и премии:
- Evrone Benefits: годовой бюджет можно тратить на ДМС и здоровье, спорт, курсы иностранного языка, обучение и конференции;
- Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- Проведение технических интервью оплачивается отдельно;
- OpenSource: контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили. Например, мы выложили в открытый доступ плагин для записи звука.
Обучение и рост компетенций:
- Проводим внутренние митапы по QA
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений. Последнее из интервью: Интервью с создателем Java Джеймсом Гослингом
Возможности посещения и участия в мероприятиях
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
- Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.
Отдых и развиртуализация
В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).