Manual QA Engineer (Web, Middle)
Responsibilities
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Сейчас мы ищем Manual QA-инженера уровня Middle / Middle+ уровней. Заработная плата зависит от грейда и определяется после прохождения технического собеседования.
В данный момент ищем ребят на два проекта:
1. ClickStream.
- Проект решает интеграционную проблему: коннектик маркетплейс и систему аналитики, которая настроенная на магазин. Проект разрабатывается с нуля нашей командой.
- Нагрузки - высокие. RPS - около 100к.
- Команда: РМ, DevOps. Архитектор, Python разработчики, Аналитик и QA.
2. Ed-tech (NDA).
- Это сервис по офлайн обучению в кампусах на территории РФ. В перспективе переход в Узбекистан и ОАЭ. Наши ребята сейчас работают над админ-панелью, где происходит процесс управления обучением: персонализация, магазин, запуск обучения и т.д.
- Состав Evrone-команды: Два Ruby и Python разработчика, Front-end разработчик, DevOps + QA.
- Стадия проекта - Стартап. Процессы. Scrum: cпринт по 2 недели со сторипоинтами на задачах.
Requirements
Какой опыт важен:
- QA. От 3-х лет;
- Консоль Linux \ Unix, Git, Postman, SQL;
- С системами мониторинга, визуализации данных (Grafana, Prometheus, Zabbix или их аналогами);
- Документирования. Тесты-кейсы, тест-планы и т.д;
- Брокеры \ очереди сообщений. Достаточно наличия опыта чтения сообщений;
- С техниками тест-дизайна.
Будет плюсом опыт с:
- AQA;
- Load Testing;
- Mobile QA;
- Docker.
Задачи: Влиться в одну из существующих команд разработки и участвовать в разнообразных проектах компании. Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/cases
Подробнее про проекты расскажем на HR-собеседовании :)
Conditions
Про Evrone:
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React, Vue и функциональным языкам.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Что предлагаем:
- Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Бонусы и премии:
- Evrone Benefits: годовой бюджет можно тратить на ДМС и здоровье, спорт, курсы иностранного языка, обучение и конференции;
- Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- Проведение технических интервью оплачивается отдельно;
- OpenSource: контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили. Например, мы выложили в открытый доступ плагин для записи звука.
Обучение и рост компетенций:
- Проводим внутренние митапы по QA
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.
Возможности посещения и участия в мероприятиях
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
- Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.
Отдых и развиртуализация
В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).