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Manual QA Engineer (Web, Middle)

Remote · Evrone
до 210000
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Responsibilities

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.

Сейчас мы ищем Manual QA-инженера уровня Middle / Middle+ уровней. Заработная плата зависит от грейда и определяется после прохождения технического собеседования. 

В данный момент ищем ребят на два проекта:

1. ClickStream. 

  • Проект решает интеграционную проблему: коннектик маркетплейс и систему аналитики, которая настроенная на магазин. Проект разрабатывается с нуля нашей командой. 
  • Нагрузки - высокие. RPS - около 100к.
  • Команда: РМ, DevOps. Архитектор, Python разработчики, Аналитик и QA.

2. Ed-tech (NDA). 

  • Это сервис по офлайн обучению в кампусах на территории РФ. В перспективе переход в Узбекистан и ОАЭ. Наши ребята сейчас работают над админ-панелью, где происходит процесс управления обучением: персонализация, магазин, запуск обучения и т.д.
  • Состав Evrone-команды: Два Ruby и Python разработчика, Front-end разработчик, DevOps + QA.
  • Стадия проекта - Стартап. Процессы. Scrum: cпринт по 2 недели со сторипоинтами на задачах.

Requirements

Какой опыт важен:

  • QA. От 3-х лет;
  • Консоль Linux \ Unix, Git, Postman, SQL;
  • С системами мониторинга, визуализации данных (Grafana, Prometheus, Zabbix или их аналогами);
  • Документирования. Тесты-кейсы, тест-планы и т.д;
  • Брокеры \ очереди сообщений. Достаточно наличия опыта чтения сообщений;
  • С техниками тест-дизайна.

Будет плюсом опыт с:

  • AQA;
  • Load Testing;
  • Mobile QA;
  • Docker.

Задачи: Влиться в одну из существующих команд разработки и участвовать в разнообразных проектах компании. Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/cases

Подробнее про проекты расскажем на HR-собеседовании :)

Conditions

Про Evrone:

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React, Vue и функциональным языкам.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Бонусы и премии:

  • Evrone Benefits: годовой бюджет можно тратить на ДМС и здоровье, спорт, курсы иностранного языка, обучение и конференции;
  • Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • Проведение технических интервью оплачивается отдельно;
  • OpenSource: контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили. Например, мы выложили в открытый доступ плагин для записи звука.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим внутренние митапы по QA
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
  • Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.

Возможности посещения и участия в мероприятиях

  • Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
  • Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.

Отдых и развиртуализация

В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

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