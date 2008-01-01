Middle System Analyst (Fintech)
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско, Берлине и Дубае.
Сейчас мы находимся в поиске системного аналитика для команды Fintech-проекта.
Responsibilities
Чем предстоит заниматься:
- Выявление и формализация функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемому ПО;
- Написание проектной и эксплуатационной документации (ТЗ, ТП, сервисная документация);
- Взаимодействие с командой бизнес-аналитиков и разработчиков (уточнение требований, разработка проектных решений, постановка задач разработчикам);
- Описание межсистемных интеграций;
- Описание бизнес кейсов (регламентов работы) заказчика в бэклог для разработчика;
- Участие в приемке разработанного функционала;
- Проведение обучений для пользователей/ создание пользовательских инструкций;
- Участие в демо и презентации готового функционала
Requirements
Что для нас важно:
- Опыт работы в качестве системного аналитика в продуктовой IT-команде от 1 года;
- Опыт подготовки BPMN и UML-диаграмм, блок-схем, функциональных требований, пользовательских сценариев, User Story;
- Опыт ведения бэклога проекта, работы с трекерами задач;
- Знание технологий интеграционного взаимодействия (REST services, Web-Services, XML, JSON);
- Опыт проектирования и описания API;
- Знание методологий класса Agile (Scrum, Kanban);
- Умение строить ER-диаграммы, логические модели данных;
- Опыт проектирования БД, знание SQL-запросов, понимание основных принципов работы реляционных СУБД
Conditions
Что мы предлагаем:
- Удаленную фулл-тайм работу. Но если вы хотите ходить в офис, то они есть в Москве и Воронеже;
- Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы специалистов;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы и премии:
- Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.
Обучение и рост компетенций:
- Проводим внутренние митапы по различным технологиям и стекам;
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
- Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.
Возможность стать докладчиком или автором:
- Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции. Мы окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
- Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
- У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
- Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;
Отдых и развиртуализация:
Мы собираемся всем коллективом несколько раз в году. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).