.Net Backend Developer (Цифровой профиль)
Responsibilities
Мы в Evrone занимаемся продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Мы работаем с технически сложными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой
Сейчас нацелились на необычный проект — это банковский, цифровой профиль. Благодаря сервису банки смогут получать необходимую информацию о клиентах без лишних бумажных документов. Конечно же, с согласия клиента. Таким образом, взаимодействие между банками и клиентами становится более удобным, безопасным и быстрым.
Стек: Net6+, Entity Framework, Dapper, linq2db, Redis, RabbitMQ, Docker, Kubernetes.
Задачи: влиться в одну из существующих команд разработки и наносить пользу нашей экспертизой :)
Поэтому сейчас ищем Middle+ \ Senior .Net-разработчика. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.
Этапы найма:
- HR-интервью в Evrone (45-60 минут);
- Техническое собеседование (1-1,5 часа);
- Знакомство с командой заказчика (30-60 минут).
А потом оффер :)
Requirements
Что для нас важно:
- Net. Опыт в экосистеме от 5-ти лет и опыт с Net6+;
- Kubernetes и Docker. Достаточно опыта на уровне пользователя;
- Реляционные и нереляционные БД (например, с Redis);
- RabbitMQ или Kafka;
- Best practice. ИБ, ООП, Алгоритмы, Паттерны проектирования, код-ревью и тестирование.
Conditions
Про Evrone
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Совсем недавно мы разрабатывали CRM для KFC, помогали Сбермаркету, запустили сервис для обучения программированию DinoLab, создали b2b-платформу eAcademie для L’Oreal и поработали с бэкендом для видеостриминга MORE.TV для СТС.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
Почему мы:
- Удаленная фултайм работа. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат;
- При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
- Гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Бонусы и премии:
- Evrone Benefits: годовой бюджет можно тратить на ДМС и здоровье, спорт, курсы иностранного языка, обучение и конференции;
- Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- Проведение технических интервью оплачивается отдельно;
- OpenSource: контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
Обучение и рост компетенций:
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.
Возможности посещения и участия в мероприятиях
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
- Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.
Отдых и развиртуализация
Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).
Наш последний корпоратив - youtube.com/watch?v=EqlIup2b1KQ