.Net Backend Developer (Цифровой профиль)

Мы в Evrone занимаемся продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Мы работаем с технически сложными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой

Сейчас нацелились на необычный проект — это банковский, цифровой профиль. Благодаря сервису банки смогут получать необходимую информацию о клиентах без лишних бумажных документов. Конечно же, с согласия клиента. Таким образом, взаимодействие между банками и клиентами становится более удобным, безопасным и быстрым.

Стек: Net6+, Entity Framework, Dapper, linq2db, Redis, RabbitMQ, Docker, Kubernetes.

Задачи: влиться в одну из существующих команд разработки и наносить пользу нашей экспертизой :)

Поэтому сейчас ищем Middle+ \ Senior .Net-разработчика. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Этапы найма:

HR-интервью в Evrone (45-60 минут);

Техническое собеседование (1-1,5 часа);

Знакомство с командой заказчика (30-60 минут).

А потом оффер :)