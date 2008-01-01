.Net Backend Developer (Fin-Tech, Highload)
Responsibilities
Мы в Evrone занимаемся продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Мы работаем с технически сложными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой
Сейчас нацелились на развитие, доработку и оптимизации высоконагруженного Fin-Tech проекта (банк)
Стек проекта: .Net Core, Framework, MSSQL, Kafka, Redis, RabbitMQ, Camunda, PostgreSQL
Задачи: влиться в одну из существующих команд разработки и наносить пользу нашей экспертизой :)
Requirements
Что для нас важно:
- .NET от 4-х лет в back-end разработке;
- СУБД. Идеально, если MSSQL или PostgreSQL;
- Понимание принципов CI/CD.
Было бы круто, если:
- Занимались проектирование приложений. Идеально, если в сфере интернет-банкинга;
- Знаете и понимаете архитектурные паттерны (Layered pattern, DDD, CQRS & EventSourcing);
- Есть понимание принципов проектирования многопоточных веб-приложений, включая отказоустойчивость, безопасность и производительность;
- Оптимизировали запросы, работали с большими объемами данных;
- Имеете знания и опыт разработки крупных высоконагруженных систем.
Conditions
Про Evrone
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Совсем недавно мы разрабатывали CRM для KFC, помогали Сбермаркету, запустили сервис для обучения программированию DinoLab, создали b2b-платформу eAcademie для L’Oreal и поработали с бэкендом для видеостриминга MORE.TV для СТС.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
Почему мы:
- Удаленная фултайм работа. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат;
- При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
- Гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Бонусы и премии:
- Evrone Benefits: годовой бюджет можно тратить на ДМС и здоровье, спорт, курсы иностранного языка, обучение и конференции;
- Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- Проведение технических интервью оплачивается отдельно;
- OpenSource: контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
Обучение и рост компетенций:
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
- Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.
Возможности посещения и участия в мероприятиях
- Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
- Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.
Отдых и развиртуализация
Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).
Наш последний корпоратив - youtube.com/watch?v=EqlIup2b1KQ