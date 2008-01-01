.Net Backend Developer (Fin-Tech, Highload)

Мы в Evrone занимаемся продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Мы работаем с технически сложными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой

Сейчас нацелились на развитие, доработку и оптимизации высоконагруженного Fin-Tech проекта (банк)

Стек проекта: .Net Core, Framework, MSSQL, Kafka, Redis, RabbitMQ, Camunda, PostgreSQL

Задачи: влиться в одну из существующих команд разработки и наносить пользу нашей экспертизой :)