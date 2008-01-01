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.Net Backend Developer (Fin-Tech, Highload)

Remote · Evrone
до 350.000 рублей (net)
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Responsibilities

Мы в Evrone занимаемся продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Мы работаем с технически сложными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой

Сейчас нацелились на развитие, доработку и оптимизации высоконагруженного Fin-Tech проекта (банк)

Стек проекта: .Net Core, Framework, MSSQL, Kafka, Redis, RabbitMQ, Camunda, PostgreSQL

Задачи: влиться в одну из существующих команд разработки и наносить пользу нашей экспертизой :)

Requirements

Что для нас важно:

  • .NET от 4-х лет в back-end разработке;
  • СУБД. Идеально, если MSSQL или PostgreSQL;
  • Понимание принципов CI/CD.

Было бы круто, если:

  • Занимались проектирование приложений. Идеально, если в сфере интернет-банкинга;
  • Знаете и понимаете архитектурные паттерны (Layered pattern, DDD, CQRS & EventSourcing);
  • Есть понимание принципов проектирования многопоточных веб-приложений, включая отказоустойчивость, безопасность и производительность;
  • Оптимизировали запросы, работали с большими объемами данных;
  • Имеете знания и опыт разработки крупных высоконагруженных систем.

Conditions

Про Evrone

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.

Совсем недавно мы разрабатывали CRM для KFC, помогали Сбермаркету, запустили сервис для обучения программированию DinoLab, создали b2b-платформу eAcademie для L’Oreal и поработали с бэкендом для видеостриминга MORE.TV для СТС.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.

Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Почему мы:

  • Удаленная фултайм работа. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат;
  • При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
  • Гибкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Бонусы и премии:

  • Evrone Benefits: годовой бюджет можно тратить на ДМС и здоровье, спорт, курсы иностранного языка, обучение и конференции;
  • Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • Проведение технических интервью оплачивается отдельно;
  • OpenSource: контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.

Обучение и рост компетенций:

  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
  • Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.

Возможности посещения и участия в мероприятиях

  • Если вы хотите выступить на конференции, мы поможем вам подготовиться и оплатим все ваши расходы на поездку и участие;
  • Мы также проводим собственные конференции и митапы и любим собираться на них всем нашим дружным коллективом. Разумеется, все расходы на это оплачиваются компанией.

Отдых и развиртуализация

Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

Наш последний корпоратив - youtube.com/watch?v=EqlIup2b1KQ

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