.Net Lead (Воронеж)

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Мы делаем особенный акцент на развитии сообщества, обучении и саморазвитии наших сотрудников. Поэтому сейчас мы в поиске наставника, играющего тренера к нам в команду.

Используемый стек на наших проектах: .Net, PostgreSQL, Redis, Kafka / RabbitMQ, Docker, REST / GraphQL