.Net Lead (Воронеж)

Россия, Воронеж, Короленко 5 · Senior / Lead
до 470.000 (net, на руки)
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.

Мы делаем особенный акцент на развитии сообщества, обучении и саморазвитии наших сотрудников. Поэтому сейчас мы в поиске наставника, играющего тренера к нам в команду.

Используемый стек на наших проектах: .Net, PostgreSQL, Redis, Kafka / RabbitMQ, Docker, REST / GraphQL

Responsibilities

Главная задача — это помочь Junior-разработчикам достичь уровня middle и стать успешными специалистами в мире go-разработки. Также, работа над коммерческими проектами компаниями (готовы обсудить обязанности)

Если подробнее:

  • Быть "играющим тренером". Для нас важно, чтобы человек не был только "теоретиком", но и помогал компании в различных, инженерных задачах;
  • Работать со стажёрами: помогать подопечным выстраивать стратегию для достижения цели, давать задания и качественную обратную связь, полное и конструктивное ревью кода;
  • Курировать работу стажёров в коммерческих проектах, помогать ребятам доставлять фичи и отвечать за их перформанс;
  • Разрабатывать программу обучения, включая создание плана развития, учебные материалы, задания и т.д.
  • Разрабатывать систему оценок и мотиваций;
  • Отслеживать прогресс стажёров и создавать отчеты для руководства об их успехах;

Этапы интервью:

  1. HR
  2. Tech interview
  3. C-level Meeting

Requirements

Что для нас важно:

  • DotNet. От 6-ти лет. Готовы рассмотреть меньший опыт, если вы давно в бекенд разработке;
  • Опыт менторства, наставничества или обучения в области программирования;
  • Готовы работать в нашем Воронежском офисе.
  • Помогаем с релокацией в г. Воронеж из других регионов (переезд и проживание)

Было бы здорово, если у вас широкий кругозор в индустрии, интерес к развитию Go-сообщества и хорошие, софт-скилз

Conditions

Почему Evrone:

  • Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
  • Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/services/backend

Что предлагаем?

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента Evrone Challenge);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • У нас есть культура менторства;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами,
  • Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.

