Node.js Backend Developer

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов. Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/cases

Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.

Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Задачи:

Влиться в одну из существующих команд разработки и участвовать в иностранном проекте по автоматизации создания визуального контента (фото, видео) для бизнеса. Сервис создает и подстраивает медиапродукт под разные рынки или просто делает его разнообразнее.

Стек: Microservices / Cloud Native architecture, NodeJS eco system, GraphQL, RabbitMQ, Azure Cloud, Express.js / Nest.js, PostgresSQL.

Сейчас мы ищем разработчика Senior уровня. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.