PHP Developer (Symfony)
Responsibilities
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.
Сейчас ищем ребят на сервис по внутренний генерации отчетов и выгрузок.
Задача инженера Evrone влиться в одну из существующих команд разработки наших заказчиков и наносить пользу нашей экспертизой :)
Стек:
- Frontend: TypeScript, Vue3, Pinia, Nuxt, FSD, REST, WebSockets, Jest,
- Backend: PHP 8.2, Symfony 6.4, PostgreSQL, K8S, Docker
Процессы: Cross-review, Testing, Agile (2‑х недельные спринты), Git, Jira, Daily (09:30 MSK)
Жизненный цикл задачи: Business -> Analysts -> Lead -> Dev -> etc
Средний состав команды: Frontend developers (2 человека), Backend developers (2 человека), Lead + QA, DevOps, Analysts.
Этапы найма:
- HR interview (TechQ, MotivationQ, etc)
- Evrone Tech. interview (Theory, live-coding)
- Client Tech. interview (Theory, live-coding).
Requirements
Мы хотим видеть в вас:
- PHP 7.4+ и Symfony 5.4+ от 3‑х лет;
- Реляционные БД. Круто, если это PostgreSQL;
- Message queue. Например, RabbitMQ или Kafka;
- Docker.
Ищем PHP разработчиков уровня Middle+ / Middle. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.
Conditions
Что предлагаем:
- Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы специалистов;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы и премии:
- Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента Evrone Challenge);
- Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается дополнительно.
Обучение и рост компетенций:
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры может помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
- Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.
Возможность стать докладчиком или автором:
- Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
- Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
- У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
- Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;
Отдых и развиртуализация:
Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).