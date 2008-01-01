← All Job OpeningsApply
logo

Python Developer (Backend, FastAPI)

Remote (Russia) · Middle+
до 280.000 рублей (net, на руки)
Apply

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас мы находимся в поиске питониста. Заказчик - крупная российская компания в сфере добычи и переработки полезных ископаемых

Responsibilities

Подробнее:

  • Продукт для промышленных предприятий: учет и управление заказ-нарядами, работа с оборудованием, согласования, аналитика затрат. По сути - система для бригад, которые обслуживают и чинят оборудование, следят за состоянием активов и процессами вокруг них.
  • Проект активно развивается, продуктовых задач много, регулярно появляются новые направления.

Команда: 2 QA, 4 frontend, 2 backend (по факту ~1.5), 1 DevOps, 1 дизайнер, 1 PM, 1 аналитик - всего ~12 человек

Процессы: Классический scrum - спринты, планирования, груминги, ретро, релизы каждые 2 недели или чаще. Задачи оцениваются в часах, есть выстроенный процесс разработки и поставки.

Стек

  • Backend - Python (часть сервисов без фреймворков и ORM, чистый SQL + gRPC), Django, новыt сервисы на FastAPI + SQLAlchemy
  • Инфраструктура - Docker, CI/CD, Git flow, стенды под фичи для тестирования
  • Мониторинг - Grafana (метрики, поиск узких мест)

Типичные задачи:

  • Разработка бизнес-фичей (статусная модель активов, структура активов, дерево, графикование)
  • Доработка и оптимизация текущих сервисов (метрики, перфоманс, работа с межсервисными запросами)
  • Запуск новых сервисов с нуля (ближайшее - сервис на FastAPI, CRUD + бизнес-логика)

Requirements

Что для нас важно:

  • Web, Backend, Python. 6 и более лет;
  • FastAPI, MessageQ, Tests;
  • Возможность подтвердить правдивость опыта.

Будет плюсом, но необязательно:

  • Опыт в похожей области

Этапы интервью:

  • HR (live-coding, eng-checking, softs, etc)
  • Client tech-inteview (live-coding, theory, etc)
  • Offer

Conditions

Почему Evrone:

  • Мы занимаемся только технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
  • Наши разработчики работают только над одним проектом. Без постоянных переключений между ними.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом.
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата.

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.

Share this job opening

Application:

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Evrone Privacy Policy