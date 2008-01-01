← All Job OpeningsApply
Python Developer (Django, AI Agents)

Global Remote · Senior
до 5500 Euro
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel). Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас мы в поиске Senior Python разработчика для работы над группой продуктов для анализа кодовой базы в реальном времени.

Responsibilities

Подробнее:

Проект:

  • AI-native платформа для инженерных команд и инвесторов. Продукт анализирует кодовые базы, Jira, Git и процессы разработки, чтобы превращать сырые dev-данные в понятные инсайты: качество кода, риски, прогнозы сроков, узкие места и разрыв между бизнесом и разработкой.
  • Сейчас команда развивает основной продукт и параллельно запускает новый саб-продукт - AI product agent. Это возможность поучаствовать в проектировании архитектуры и функциональности практически с нуля и реально повлиять на продуктовые решения.

Команда и процесс:

  • 9 fullstack, 2 frontend, 2 SDET, 2 DevOps, 2 PM, 1 AI researcher
  • Две команды: agentic-фичи и интеграции + инфраструктура
  • Задачи приходят от CEO, PM и TL, но инициативу снизу здесь поощряют
  • Инженер ведет фичи end-to-end: от идеи до релиза
  • Дейлик в 15:00 мск. Таймзона - неважна

Задачи:

  • Разработка нового продукта и развитие существующих backend-сервисов
  • Работа с AI-пайплайнами: сбор данных (Jira, Git), обработка, аналитика, отчеты
  • Интеграции с LLM и внешними сервисами
  • Улучшение внутренних платформ и тулов для ускорения разработки
  • Участие в архитектурных и продуктовых решениях

  • Есть нетривиальные задачи уровня:

    • проектирование eval-пайплайна и инфраструктуры под него
    • дебаг сложных багов на стыке Python, OTEL и внешних SDK

  • Бэклог:

    • Оптимизация AI-пайплайнов и LLM-интеграций
    • Улучшение observability и внутренних инструментов
    • Новые типы AI-аналитики, agentic-возможности, новые страницы продукта
    • Исследование и внедрение улучшений в текущие LLM-решения

Стек: Python, Django, DRF, LangChain, LLM, Pydantic AI, Vue.js, Temporal, PostgreSQL. Архитектура - Django-приложение + фоновые задачи с активным использованием LLM. Около 50% легаси, но кодовая база свежая и небольшая - <50k строк Python

Requirements

Важный опыт и навыки:

  • Web Python. От 6 лет;
  • Django и Async;
  • Свободный разговорный и письменный английский. В2 и выше;
  • Способность быстро анализировать задачи, принимая взвешенные инженерные решения;
  • Продуктовое мышление и искренний интерес к тому, что вы создаёте;
  • Проактивность: привычка задавать вопросы и стремиться понять общую картину проекта.

Будет плюсом опыт:

  • Стартапами на ранних стадиях развития;
  • Руководства командой;
  • Контрибьютинга в крупные, опенсорс библиотеки (например, от 200 звезд);
  • Frontend с любым фреймворком (лучше - Vue).

Этапы интервью:

  • HR-интервью - 40-55 минут
    Расскажу про нашу компанию, вакансию, условия работы и отвечу на твои вопросы

    Небольшая техническая часть: теория или лайфкодинг (поэтому лучше подключиться с ПК)

    Оценка Soft-Skills, мотивации и другие станд. вопросы

  • Технический скрининг - 20 минут
    Короткий код-ревью на реальные инженерные кейсы и качество решений. Без обсуждений и вопросов - все уточнения будут на следующем этапе.
  • Live coding - 40-55 минут
    Практическая задача из реальной жизни. Смотрим, как кандидат думает, структурирует код и принимает решения. Никакого LeetCode и загадок.
  • Разговор с тимлидом - до 90 минут
    Спокойное обсуждение опыта, подходов к работе, взаимодействия в команде и того, как нам будет комфортно работать вместе.

Ищем разработчиков уровня Middle+ / Senior. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Conditions

Почему Evrone:

  • Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
  • Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/technologies/python

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат. Но если вы хотите ходить в офис, они есть в Москве и Воронеже;
  • Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично

Application:

