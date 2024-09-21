Python developer (FastAPI, Highload)

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас ищем разработчиков Middle+ / Senior уровня на проект по стримингу музыки. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.

Проект. Это аудиосервис, специализирующейся на высоком качестве записи, уникальном стереозвучание и обилие стереоэффектов в композициях. Количество треков достигает до 100 млн.

С помощью этого сервиса можно просто слушать музыку, а артистам и предпринимателям реализовывать свои идеи. Также, в сервисе есть специальные плейлисты, чтобы рекламировать свою продукцию

Приятные особенности проекта: