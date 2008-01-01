← All Job OpeningsApply
logo

Lead Manual QA (Mobile, FMCG)

Remote · Senior / Lead
до 250.000 рублей (net, на руки)
Apply

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас ищем инженера уровня Senior / Lead для работы над рядом продуктов в сфере FMCG. Ищем именно инженера, играющего тренера, который может управлять командой, но и сам "работает руками"

Responsibilities

Про будущий проект:

  • Линейка цифровых продуктов для FMCG: мобильные приложения, платежный сервис с лояльностью, сервисы доставки. High-load, интеграции, асинхронщина;
  • Проект в активной стадии, мобильной приложение уже запущенно в прод;
  • Стек проекта: Swift, Obj-C (legacy), Kotlin, Java, Ruby on Rails (backend), ClickHouse, PostgreSQL, Redis, GitLab CI, Yandex.Cloud;
  • Стек QA: Postman, Swagger, PostgreSQL, ClickHouse, Git, Grafana, Prometheus, Kafka, Jira, Confluence, TestRail, TestIT, Google Console, TestFligh, интеграционное и нагрузочное тестирование, микросервисы;
  • Размер команды QA команды 5 человек;

  • Задачи:

    • Формирование тестовой стратегии, критериев релиза и quality-gates;
    • Самостоятельное ручное тестирование mobile и backend, API, интеграций, регресс;
    • Участие в проектировании фич, выявление рисков и проблем с консистентностью до релиза;
    • Возможно, могут быть задачи связанные с автотестами и нагрузочным тестированием;
    • Управление QA-командой: распределение задач, 1:1, развитие и ответственность за итоговое качество продукта.

Requirements

Требования. Must-have:

  • QA. От 6 лет в индустрии. Также опыт или навыки в:

    • Интеграционном тестировании;
    • Backend тестировании.

  • QA Mobile. Актуальный опыт тестирования iOS, Android. Также, понимание:

    • Разницы в тестировании платформы Huawei и Android;
    • Знания подводных камни в разных оболочках Android;
    • Отличий в тестировании на симуляторах, фермах и разных реальных девайсах.

  • QA Lead. 2 года в управлении командой(-ами). Также опыт или навыки в:

    • Проведении Demo для бизнеса;
    • Проведении 1:1 встреч;
    • Умение распределять ресурсы команды;
    • Проведении процессов ревью и приемки задач.
  • Соотношение менеджерских задач и инженерных задач в сторону последних 
  • Понимание как работать или практический опыт с логами, мониторингом, брокерами сообщений и микросервисной архитектурой.

Будет круто, если есть опыт с

  • GitLab CI;
  • Kafka;
  • High-load системы;
  • Асинхронные интеграции;
  • Maven / Gradle;
  • Кросс-платформой (React Native, Flutter, KMM).

Этапы: HR → Tech Interview (Evrone) → Project Interview

Conditions

-Почему Evrone:

  • Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
  • Наши разработчики работают только над одним проектом. Без постоянных переключений между ними.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично

Share this job opening

Application:

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Evrone Privacy Policy