QAA \ QA Automation Engineer

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе.

Сейчас мы в поисках опытных QA-инженеров для работы над платформой по обучению и тренировке ИБ сотрудников банков. Она помогает простым людям не быть обманутыми мошенниками и не потерять данные \ деньги \ репутацию своей компании​​. ​​​

Стек разработки: Nextjs, TS, Golang, PostgreSQL, Redis, ELK, API, Git, Docker, Postman, Jira

Задачи и инструменты:

Ручное и автотестирование (50\50). Написание API и UI автотестов. Java, Selenide, TestNG и REST Assured

Создание нагрузочных тестов. JMeter, Yandex-tank, K6 и Gatling.

Участие в регрессионном и исследовательском тестированиях.

Составление тест-кейсов в Allure TestOps.

Подготовка отчетов по тестированию.

Разработка тест-планов.

Будущая команда состоит из PO, двух front-end и одного back-end разработчиков. Не хватает только QA-инженера ;)

Ищем ребят уровня Middle \ Middle+ \ Senior. Заработная плата зависит от уровня и определяется после прохождения технического собеседования.