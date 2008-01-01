Ruby on Rails Developer

Мы в Evrone охотно берем в работу социально-значимые проекты и проекты, несущие пользу людям. Всего в компании работает 220+ человек, в направлении Ruby - 75+ разработчиков. Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно.

Задачи: Влиться в одну из существующих команд разработки и участвовать в разнообразных проектах компании. Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/cases

Стек наших проектов: Rails 5-7, Rspec, PostgreSQL, Redis, Sidekiq, RabbitMQ\Kafka, Docker, Kubernetes, YandexCloud\AWS\DO, Terraform.

Сейчас мы ищем разработчиков уровня Middle+ / Senior / Architect уровней. Заработная плата зависит от грейда и определяется после прохождения технического собеседования.

Этапов найма всего два: hr-интервью и техническое собеседование. Решение принимаем быстро и с оффером можем прийти практически сразу :)