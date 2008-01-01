← All Job OpeningsApply
Ruby on Rails Developer

Remote · Middle/Middle+
до 260.000 руб. на руки
Мы в Evrone охотно берем в работу социально-значимые проекты и проекты, несущие пользу людям. Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно.

Стек наших проектов: Rails 5-7, Rspec, PostgreSQL, Redis, Sidekiq, RabbitMQ\Kafka, Docker, Kubernetes, YandexCloud\AWS\DO, Terraform.

Сейчас мы ищем разработчиков уровня Middle/Middle+ уровней. Заработная плата зависит от грейда и определяется после прохождения технического собеседования.

Responsibilities

Задачи: Влиться в одну из существующих команд разработки и участвовать в разнообразных проектах компании. Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/cases

Requirements

Что мы хотим видеть в вас:

  • Опыт коммерческой и командной разработки на Ruby on Rails от 4-х лет;
  • Опыт работы с NoSQL (например, Redis);
  • Соблюдение Best practice (SOLID, ООП, Тестирование, Алгоритмы, Паттерны проектирования, etc);
  • Будет плюсом: понимание CI/CD процессов и опыт работы с брокерами сообщений (например, Kafka или RabbitMQ).

Conditions

Evrone и Ruby

Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. Мы выступаем на конференциях Highload и TeamLeadConf и спонсируем их.

Совсем недавно мы разрабатывали CRM для KFC, помогали Сбермаркету, запустили сервис для обучения программированию DinoLab, создали b2b-платформу eAcademie для L’Oreal и поработали с бэкендом для видеостриминга MORE.TV для СТС – и это не все!

Почему Evrone

  • Удаленная фултайм работа. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат. Но если вы хотите ходить в офис, они есть в Москве и Воронеже;
  • Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Премии за локальные успехи и отличную работу в целом;
  • Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Ruby Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.
  • Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

