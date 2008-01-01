Ruby on Rails Developer

Evrone и Ruby

Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.

Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. Мы выступаем на конференциях Highload и TeamLeadConf и спонсируем их.

Совсем недавно мы разрабатывали CRM для KFC, помогали Сбермаркету, запустили сервис для обучения программированию DinoLab, создали b2b-платформу eAcademie для L’Oreal и поработали с бэкендом для видеостриминга MORE.TV для СТС – и это не все!

Почему Evrone

Удаленная фултайм работа. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат. Но если вы хотите ходить в офис, они есть в Москве и Воронеже;

Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;

При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков. По желанию меняем проекты, не даем стагнировать;

Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;

Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

ДМС и здоровье;

Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;

Курсы иностранного языка;

Техника для работы и улучшение рабочего места;

Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

Премии за локальные успехи и отличную работу в целом;

Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;

Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;

Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;

У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;

Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Ruby Challenge;

Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами.

Мы активно участвуем в жизни коммьюнити и берем интервью у лидеров мнений.

Возможность стать докладчиком или автором:

Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone ( Григорий Петров ) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;

Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;

У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;

Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;

Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.

Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).