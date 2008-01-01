← All Job OpeningsApply
logo

Senior AI Engineer

Global remote
до $5.500
Apply

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Responsibilities

О проекте
Мы ищем опытного Senior AI Engineer, который поможет строить новые AI-сервисы и развивать AI-продукты компании-заказчика. Работа предполагает тесное взаимодействие с командами продукта и инженерии, а также высокий уровень технической самостоятельности.

Чем предстоит заниматься

  • Разрабатывать и улучшать AI-сервисы и API, которые лежат в основе наших продуктов, используя LLM и кастомные ML-модели
  • Создавать enterprise-уровневую агентную платформу, сервисы поиска знаний и системы взаимодействия мультиагентов
  • Разрабатывать фреймворк оценки агентов с использованием подхода LLM-as-judge, определять метрики и критерии успеха
  • Работать вместе с data scientists и data engineers над требованиями к fine-tuning и сбором датасетов.
  • Писать хорошо структурированный, тестируемый и эффективный Python-код.
  • Настраивать валидацию, мониторинг и observability для production-систем
  • Участвовать во всех этапах разработки — от идеи и архитектуры до деплоя и итерационного улучшения
  • Находить и устранять узкие места, баги и технические проблемы
  • Проводить код-ревью и помогать коллегам поддерживать высокий инженерный уровень

Стек проекта:

  • LLM: LLM APIs (OpenAI, Anthropic, Qwen, OSS), LiteLLM, Qdrant. Langfuse;
  • DevOps: Kubernetes, GitHub Actions, ArgoCD, AWS;
  • Backend: Python, FastAPI, PostgreSQL, ElasticSearch;
  • Также, на проекте используется Rust, Golang, C++, Ruby.

Requirements

Что важно

  • Опыт работы с NLP и LLM-моделями
  • Опыт деплоя и поддержки AI-сервисов в продакшне
  • Работа с open-source агентными фреймворками (LangChain, Google ADK) и векторными базами данных
  • Свободный английский. Коммуникация будет полностью на нем;
  • Высшее техническое образование в области компьютерных наук, математики, физики или смежных дисциплин. Или эквивалентный, практический опыт === у вас суммарно более 10 лет коммерческого опыта в индустрии;
  • Понимание архитектуры мультиагентных систем, опыт создания chat‑based агентов или copilots
  • Знание реляционных и нереляционных баз данных

Будет плюсом

  • Знакомство с бест-практис мониторинга
  • Навыки LLMops / MLops
  • Опыт разработки или поддержки developer-платформ
  • Знание сетевых протоколов, API-дизайна и распределённых архитектур


Этапы интервью:

  • HR-интервью (live-coding, soft-skills, eng-checking, motivation, etc);
  • Evrone Tech-интервью (theory, real-work cases);
  • Client Tech-интервью (live-coding, theory, real-work cases);
  • Знакомство с командой.

Conditions

Почему Evrone:

  • Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
  • Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/technologies/golang

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
  • Наши разработчики работают только над одним проектом. Без постоянных переключений между ними.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом.
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата.

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.

Share this job opening

Application:

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Evrone Privacy Policy