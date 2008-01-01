← All Job OpeningsApply
logo

Senior AI Engineer (Voice AI-Agent)

до 360.000 (Net, на руки)
Apply

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас ищем AI-инженеров для работы над голосовыми AI-агентами. Подробнее:


Responsibilities

Мы работаем над коммуникационной платформой - системой, которая объединяет голос, видео и в одном месте. Основная идея - создавать умные сервисы поверх реального взаимодействия людей: от контакт-центров до автоматизации бизнес-процессов.

Архитектура распределённая, много сервисов, много интеграций, много реального времени (в прямом смысле - стримы, звонки, WebRTC). Внутри уже живут ML-компоненты, генеративные модели, пайплайны для анализа диалогов и вся AI-инфраструктура, которая помогает делать продукт умнее.

AI-стек:

  • Python как основной язык под ML-инфраструктуру
  • LangGraph для оркестрации агентов
  • Mem0 и pgvector как база знаний
  • FastAPI — интерфейсы и API-слой
  • Локальные LLM: Llama, Qwen
  • GPT-модели, ElevenLabs, Telegram Bot API
  • Всё это упаковано и оркестрируется через Kubernetes

Команды и процессы: Всего около шести независимых потоков разработки. У каждой команды свой набор процессов: Scrum, Kanban, свои ритмы, дейли, груминги, ретро и спринты. По тестированию - функциональное, регрессионное, e2e и prompt-тестирование.

В составе команд: системные-, бизнес-аналитики, DevOps, QA, PM, backend, frontend разработчики

Из чего сделан проект:

  • Baclend: Go, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, Grafana, Prometheus, Graylog, Видео- и аудиостриминг: WebRTC, ffmpeg/ В ряде сервисов: Java и C++, когда нужна низкоуровневая оптимизация
  • Frontend: Vue, TypeScript Node.js (BFF)
  • DevOps: Kubernetes, Docker, GitLab CI, helm, terraform, ansible, AWS, Yandex Cloud, VK Cloud, Vault, VictoriaMetrics
  • Mobile: Kotlin, Swift, Flutter, React Native

Чем предстоит заниматься:

  • Проектировать архитектуру голосовых ботов: многокомпонентные сервисы, API-интерфейсы, инструменты управления и автоматизации, развивать подходы к автотестированию
  • Интегрировать RAG-решения, включая векторный поиск, чанкование, embedding;
  • Прототипировать интеграции с поставщиками (ASR, TTS, LLM, Turn Detector, Noise filter);
  • Проводить бенчмаркинг поставщиков (latency, throughput, cost);
  • Улучшать технические метрики продуктов (latency, количество ошибок);
  • Развертывать модели в облаках и оборачивать их в сервисы;
  • Сопровождать запуски проектов для клиентов.

Requirements

Какой опыт нам важен:

  • ML / AI. 5 и более лет. Включая опыт проектирования LLM-систем или AI-платформ, интеграции различных моделей: OpenAI, Qwen, etc;
  • RAG. Понимание работы с векторными базами данных, разработки и настройки embedding-пайплайнов;
  • Python: построение пайплайнов, интеграция с API LLM и векторными базами, автоматизация процессов;
  • ASR/TTS.

Будет плюсом опыт с:

  • Платформенными решениями, SDK или low-code инструментов для AI-ассистентов и поддержки команд;
  • ML-мониторингом, логированием, observability, CI/CD для LLM-инструментов;
  • Мультимодальными системами: обработка текста, аудио и интеграция мультимодальных моделей

Этапы интервью:

  • HR
  • Evrone Tech interview

  • Client inteview

Conditions

Почему Evrone:

  • Мы занимаемся только технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
  • Наши разработчики работают только над одним проектом. Без постоянных переключений между ними.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом.
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата.

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.

Share this job opening

Application:

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Evrone Privacy Policy