Senior AI Engineer (Voice AI-Agent)

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.
Сейчас ищем AI-инженеров для работы над голосовыми AI-агентами. Подробнее:
Мы работаем над коммуникационной платформой - системой, которая объединяет голос, видео и в одном месте. Основная идея - создавать умные сервисы поверх реального взаимодействия людей: от контакт-центров до автоматизации бизнес-процессов.
Архитектура распределённая, много сервисов, много интеграций, много реального времени (в прямом смысле - стримы, звонки, WebRTC). Внутри уже живут ML-компоненты, генеративные модели, пайплайны для анализа диалогов и вся AI-инфраструктура, которая помогает делать продукт умнее.
AI-стек:
Команды и процессы: Всего около шести независимых потоков разработки. У каждой команды свой набор процессов: Scrum, Kanban, свои ритмы, дейли, груминги, ретро и спринты. По тестированию - функциональное, регрессионное, e2e и prompt-тестирование.
В составе команд: системные-, бизнес-аналитики, DevOps, QA, PM, backend, frontend разработчики
Из чего сделан проект:
Чем предстоит заниматься:
Какой опыт нам важен:
Будет плюсом опыт с:
Этапы интервью:
Client inteview
Почему Evrone:
Что предлагаем:
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
Бонусы и премии:
Обучение и рост компетенций:
Возможность стать докладчиком или автором:
Возможность прокачаться в Open Source:
Отдых и развиртуализация:
Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.