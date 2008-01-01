Senior Backend Python Developer (LLM, AI)

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас ищем разработчиков Senior / Architect для работы над группой продуктов для анализа кодовой базы в реальном времени

Подробнее про проект:

Автоматически выявляет риски в коде: уязвимости безопасности (SQL-инъекции, hardcoded credentials), проблемы производительности (N+1 queries, неоптимальные алгоритмы), архитектурные антипаттерны (нарушение слоёв, циклические зависимости);

Как применяется в работе:

Онбординг новых разработчиков ("Почему это сделано так?");

Рефакторинг монолита перед миграцией;

Контроль качества в распределённых командах;

Для обоснования бюджета на рефакторинг перед советом директоров, C-level или презентации перед инвесторами.

Технологии под капотом:

Fine-tuned LLM (на основе CodeLlama 70B);

Статический анализ + граф зависимостей;

Адаптация под доменный язык компании;

Основной фреймворк для создания плагина - Django.

Команда кросс-функциональная. Задачи будут связанны в основном с бекенд-частью проекта, но периодически предстоит залазить в LLM, Frontend