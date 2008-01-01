← All Job OpeningsApply
logo

Senior Backend Python Developer (LLM, AI)

Global remote · Senior
до 5500 Euro
Apply

Responsibilities

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас ищем разработчиков Senior / Architect для работы над группой продуктов для анализа кодовой базы в реальном времени

Подробнее про проект:

  • Автоматически выявляет риски в коде: уязвимости безопасности (SQL-инъекции, hardcoded credentials), проблемы производительности (N+1 queries, неоптимальные алгоритмы), архитектурные антипаттерны (нарушение слоёв, циклические зависимости);
  • Даёт рекомендации с привязкой к бизнес-контексту: "Этот метод влияет на checkout-воронку — оптимизация даст +15% к скорости";
  • Анализирует кодовую базу. Дает понимание сколько было времени потрачено на фичи, тех. долг и т.д.

Как применяется в работе:

  • Онбординг новых разработчиков ("Почему это сделано так?");
  • Рефакторинг монолита перед миграцией;
  • Контроль качества в распределённых командах;
  • Для обоснования бюджета на рефакторинг перед советом директоров, C-level или презентации перед инвесторами.

Технологии под капотом:

  • Fine-tuned LLM (на основе CodeLlama 70B);
  • Статический анализ + граф зависимостей;
  • Адаптация под доменный язык компании;
  • Основной фреймворк для создания плагина - Django.

Команда кросс-функциональная. Задачи будут связанны в основном с бекенд-частью проекта, но периодически предстоит залазить в LLM, Frontend

Requirements

Какой опыт важен:

  • Web Python. От 5 лет;
  • Владение устным и письменным английским на уровне В2 и выше;
  • Способность быстро анализировать задачи, принимая взвешенные инженерные решения
  • Продуктовое мышление и искренний интерес к тому, что вы создаёте;
  • Проактивность: привычка задавать вопросы и стремиться понять общую картину проекта.

Будет плюсом опыт:

  • FastAPI, Django, Machine Learning (LLM);
  • Работы со стартапами на ранних стадиях развития;
  • Использования LLM или создания систем агентного ИИ;
  • Vue.js или React;
  • Руководства командой.

Conditions

Почему Evrone:

  • Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
  • Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/technologies/python

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат. Но если вы хотите ходить в офис, они есть в Москве и Воронеже;
  • Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Премии за локальные успехи и отличную работу в целом;
  • Автоматическая индексация зарплаты без необходимости кого-то об этом просить, а также повышение зарплаты по мере роста компетенций;
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы по Python. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).

Share this job opening

Application:

By applying to this job opening you confirm your consent to processing your personal data and accept Evrone Privacy Policy