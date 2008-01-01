Senior Frontend (Drupal) Developer (Medtech)

Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Сейчас мы находимся в поиске Senior Frontend (Drupal) Developer для работы на проекте американской компании из списка Fortune 500.

Наш заказчик является одной из крупнейших в мире многопрофильных корпораций в сфере здравоохранения (мед. оборудование, лекарственные препараты, товары для гигиены и здоровья и др.).

Зарплата зависит от грейда и определяется после прохождения технического интервью.