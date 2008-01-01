Senior ML Engineer
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.
Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине и Дубае.
Сейчас мы в поиске Senior ML инженера. Зарплата зависит от грейда и определяется после прохождения технического интервью.
Проект области стриминга audio-first контента.
Стек: Numpy, Scipy, Sklearn, Pandas, Implicit/LightFM/RecTools, PyTorch, SQL, PySpark, Elastic, Qdrant, HDFS, Hadoop, Docker, Airflow, K8S, Redis, Fast api.
Responsibilities
Чем предстоит заниматься?
- Проведение анализа поисковой выдачи и ее регулярный мониторинг (в том числе подготовка корзин запросов и разработка метрик качества поиска);
- Улучшение алгоритмов поиска за счет использование новых источников данных, признаков для ранжирования и ML алгоритмов (стадии отбора кандидатов и конечного ранжирования);
- Разработка моделей классификации поисковых запросов и исправления опечаток;
- Персонализация поисковой выдачи;
- Внедрение улучшений в продакшн
Requirements
Что для нас важно?
- Опыт работы в качестве DS/ML от 3 лет;
- Опыт от 2 лет в разработке моделей поиска/рекомендаций/NLP;
- Опыт реализации и применения моделей машинного обучения в продакшн;
- Уверенное знание алгоритмов Machine Learning (с глубоким погружением в Search/RecSys/NLP);
- Знание устройства базовых алгоритмов поиска (например BM25) и устройства векторных БД;
- Способность самостоятельно исследовать новые ML подходы, читать статьи на английском и воспроизводить их;
- Владение Python 3 на уровне разработчика (с опытом в асинхронном программировании)
Conditions
Что мы предлагаем:
- Удаленную фултайм работу. Но, если вы хотите ходить в офис, они есть Москве и Воронеже;
- Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы и премии:
- Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.
Обучение и рост компетенций:
- Проводим внутренние митапы по различным технологиям;
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
- Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.
Возможность стать докладчиком или автором:
- Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
- Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
- У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
- Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;
Возможность прокачаться в Open Source:
- Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
- Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
- Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.
Отдых и развиртуализация:
Мы считаем обязательным собираться вместе несколько раз в году. В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).