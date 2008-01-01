Senior / Principal Golang developer

Армения, Грузия, Сербия, Кипр, Болгария, Польша, Аргентина, Португалия, Испания, Греция, США, Канада, Сингапур, Филиппины, Индия
до 6000 USD
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)

Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.

Responsibilities

Сейчас ищем разработчиков уровня Senior / Principal для работы над международным проектом:

Проект: enterprise integration platform (название под NDA)

Enterprise-платформа автоматизации интеграций и бизнес-процессов между сервисами. По сути - iPaaS-решение для orchestration workflow: соединяет SaaS, внутренние системы, базы данных и API. Используется для автоматизации процессов, routing событий, очередей, трансформации данных и real-time интеграций.

Платформа работает как инфраструктурный слой между системами компании - CRM, ERP, биллинг, аналитика, внутренние сервисы. Высокая нагрузка, distributed архитектура, строгие требования к latency и отказоустойчивости.

Среди клиентов платформы: Cisco, Vodafone, Nasdaq, Epic Games, Coinbase, Zendesk, Atlassian, Canva и другие крупные enterprise-компании.

Зона ответственности команды (куда ищем человека) - ядро платформы. Отвечает за routing, auth, caching, throttling, очереди и observability.

Что делать:

  • разработка high-performance gateway компонентов
  • routing и request processing на уровне платформы
  • auth, caching, throttling, work queues
  • logging/monitoring инфраструктура
  • поиск bottleneck и оптимизация latency
  • участие в архитектуре distributed системы

Стек: Go, MCP, PostgreSQL, AWS, Kafka, ELK, Kubernetes, Redis, Grafana, Ror (legacy)

Requirements

Что для нас важно:

  • Backend. 8 лет и более. Также:

    • highload / distributed systems;
    • backend инфраструктура (кеш, очереди, балансировщики);
    • Участие в разработке от этапа "архитектуры" до поддержки "фичи/продукта";

  • Golang. 4 лет и более. Также:

    • Опыт оптимизации производительности;
  • Высшее техническое образование в области компьютерных наук, математики, физики или других, точных или технических дисциплинах;
  • Свободный английский. Вся коммуникация будет идти на нем (включая интервью);
  • Kubernetes (хотя бы на уровне пользователя);
  • Продуктовый взгляд: понимания и участие во всех процессах: от архитектуры до поддержки фичи.

Будет плюсом опыт:

  • MCP (Model Context Protocol);
  • Ruby on Rails;
  • Rust;
  • Open-source;
  • AWS/Azure/Google Cloud/YandexCloud;
  • DevOps, ML, DBA.

Этапы интервью:

  • HR (live-coding, soft-skills, eng-checking, motivation, etc);
  • Tech (live-coding, theory, real-work cases, eng-checking);
  • Team-meeting (culture fit, soft-skills, eng-checking)

Conditions

Почему Evrone:

  • Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
  • Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
  • Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
  • Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/technologies/golang

Что предлагаем:

  • Удаленную фултайм работу и мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
  • Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
  • Наши разработчики работают только над одним проектом. Без постоянных переключений между ними.

Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.

Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:

  • ДМС и здоровье;
  • Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
  • Курсы иностранного языка;
  • Техника для работы и улучшение рабочего места;
  • Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.

Бонусы и премии:

  • Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента);
  • Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
  • Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
  • У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.

Обучение и рост компетенций:

  • Проводим митапы. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
  • У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
  • Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
  • Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
  • Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.

Возможность стать докладчиком или автором:

  • Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом.
  • Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
  • У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
  • Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата.

Возможность прокачаться в Open Source:

  • Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
  • Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
  • Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.

Отдых и развиртуализация:

Мы проводим ежегодный фестиваль Evrone Fest, на котором собирается вся наша команда, а также тематические встречи в различных городах. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично.

