Senior Python Developer (Crypto, Highload)
Responsibilities
Привет! Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе. Думаю, что вы о нас слышали от Григория Петрова (Evrone Devrel)
Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой.
Сейчас ищем разработчиков Senior / Architect уровня на проект по созданию международного, простого криптокошелька:
- Одна из особенностей данного проекта - это простота для пользователей. Не нужно открывать банковский счёт или разбираться в работе криптобирж, кошельков и т.д. Также, благодаря блокчейн-системе кошелька обеспечивается доступ к криптосистеме через Telegram, что в разы улучшает пользовательский опыт.
- Приятные особенности проекта: международный проект, большое количество пользователей, Best practice, высокие нагрузки, уникальная предметная область.
- Задачи: написание кода для бэкенда приложений с сервисно-ориентированной архитектурой и прямое участие в проектировании архитектуры высоконагруженных компонентов криптовалютных транзакций.
- Стек: Python 3.11, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Pydantic, SQLAlchemy, Alembic
- Команда проекта: Frontend, Backend Developers, Mobile Developers, QA Engineers, PO, Backend Lead, DevOps, System Analysts.
- Жизненный цикл задачи: Бизнес -> Аналитик -> Лид -> Разработчик.
- Этапы рекрутинга:
- Evrone Tech-Interview (incl. livecoding)
- Project interview
Requirements
Какой опыт важен:
- Python. От 5-ти лет;
- Asycio, PostgreSQL, Redis, Pydantic, SQLAlchemy, Alembic;
- Best practice. Архитектурные паттерны (Saga), алгоритмы, структуры данных оптимизация кода и работы различных БД (понимание, что такое шардирование, партиционирование, etc);
Будет плюсом опыт с:
- FastAPI;
- С блокчейн, криптой / криптопроектами.
- Проектированием высоконагруженных и масштабируемых приложений (от 300 RPS);
- Шифрованием;
- DevOps (мониторинг, стабилизация работы приложения).
Conditions
Почему Evrone:
- Мы занимаемся технически сложными, высоконагруженными, наукоёмкими проектами, проектами с большой бизнес логикой или большой серверной инфраструктурой. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию. Мы становимся технической командой проекта целиком или консультируем и расширяем возможности существующих команд наших клиентов.
- Кроме того, Evrone помогает развиваться сообществу разработчиков. Мы делаем самую большую в России конференцию по Ruby — RubyRussia, проводим технические митапы, делаем свой новостной дайджест, а также спонсируем и помогаем в проведении конференций по Go, Python, React/Vue и функциональным языкам.
- Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
- Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
- Про наши последние проекты можно почитать тут: evrone.ru/technologies/python
Что предлагаем:
- Удаленную фултайм работу. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат. Но если вы хотите ходить в офис, они есть в Москве и Воронеже;
- Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы разработчиков;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы и премии:
- Повышение зарплаты по мере роста компетенций (по результатам ассессмента Evrone Challenge);
- Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается дополнительно.
Обучение и рост компетенций:
- Проводим митапы по Python. Вы можете быть как и слушателем, так и спикером;
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
- Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.
Возможность стать докладчиком или автором:
- Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции, окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
- Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
- У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
- Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;
Возможность прокачаться в Open Source:
- Если у вас есть популярные open source проекты – мы поможем с их продвижением и окажем поддержку в развитии;
- Если вы контрибьютите в популярные проекты с открытым исходным кодом, мы оплатим часы, которые вы на это потратили.
- Если вы ничего этого не делаете, но очень хочется начать – в Evrone есть менторы, которые помогут вам сделать первые шаги: подберут задачки для старта, помогут решить их и правильно оформить pr.
Отдых и развиртуализация:
В Evrone есть несколько событий в году, которые собирают вместе весь наш коллектив. Поэтому, где бы вы ни находились, мы будем рады увидеться лично (Evrone оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).