System Analyst (OpenApi)
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает развиваться взрослому бизнесу в России, США и Европе. Нам доверяют: аналитику, проектирование интерфейсов и дизайн, разработку, инфраструктуру и эксплуатацию.
Наши инженеры выступают на ведущих конференциях России и Европы и вносят вклад в Open Source проекты, мы берем интервью у лидеров комьюнити и пишем статьи на самые горячие темы индустрии. В этом году мы ставили стенд и выступали на конференциях Highload и TeamLeadConf.
Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско, Берлине и Дубае.
Сейчас мы находимся в поиске системного аналитика для команды Fintech-проекта.
Зарплата зависит от грейда и определяется после прохождения технического интервью.
Responsibilities
Чем предстоит заниматься:
- Взаимодействовать с PO, stakeholder’s, developer’s team проекта для сбора и переработки функциональных и системных требований
- Участвовать в проектировании информационной архитектуры компонентов и модулей продукта
- Участвовать в разработке и проектировании API \ message brokers - интеграций, внешних и внутренних
- Участвовать в разработке и проектировании БД проекта
- Участвовать в тестировании реализованных функций
Requirements
Что для нас важно:
- Опыт работы в должности системного аналитика от 2-х лет;
- Опыт работы с OpenApi;
- Владение SQL на среднем уровне и выше;
- Понимание принципов построения реляционных баз данных;
- Навыки проектирования интеграционных решений (в том числе с нуля);
- Умение подготовки спецификаций (описание форматов взаимодействия) для SOAP и REST
- Опыт работы с монолитной и микросервисной архитектурами
- Понимание следующего стека технологий:
- Frontend: React, Angular
- Backend :C#, Java
- БД: MS SQL, Postgre
- Навыки декомпозиции комплексных задач;
- Опыт проектирования технической документации: функциональные дизайны (сценарии использования системы), технические дизайны/интеграционные спецификации, функциональные требования системы;
- Опыт работы с Jira/Confluence
Conditions
Что мы предлагаем:
- Удаленную фулл-тайм работу. Но если вы хотите ходить в офис, то они есть в Москве и Воронеже;
- Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы специалистов;
- Работу в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Одна из ценностей Evrone – работа с удовольствием.
Для этого мы придумали Evrone Benefits. Каждому из нас выделяется годовой бюджет, автоматически пополняемый каждый новый год вашей работы в Evrone. Его можно потратить на полезные категории трат, направленные на:
- ДМС и здоровье;
- Спорт и абонемент для фитнеса или инвентарь для спорта;
- Курсы иностранного языка;
- Техника для работы и улучшение рабочего места;
- Обучение: курсы, тренинги, мастер-классы, семинары, книги и конференции.
Бонусы и премии:
- Премии за привлечение новых сотрудников и новых клиентов;
- Дополнительная премия за выступления на конференциях и митапах;
- У вас есть возможность принять участие в проведении технических интервью специалистов, которые могут стать вашими коллегами. Проведение интервью оплачивается.
Обучение и рост компетенций:
- Проводим внутренние митапы по различным технологиям и стекам;
- У нас есть культура менторства. В повседневных задачах и планировании карьеры будет помогать наставник;
- Развивать профессиональный уровень можно с помощью системы ассессмента Evrone Challenge;
- Есть внутренняя библиотека с электронными книгами и записанными курсами;
- Работаем и дружим с западными заказчиками, есть возможность практиковать свой английский.
Возможность стать докладчиком или автором:
- Если вы хотите выступить на оффлайн конференции, мы поможем вам подготовить контент для доклада и сделаем крутые слайды. DevRel Evrone (Григорий Петров) поможет подготовиться к выступлению на конференции. Мы окажем поддержку на самой конференции и подготовим материалы с вашим докладом. Также Evrone оплатит вам все расходы на подготовку, поездку и участие в конференции;
- Если вы хотите выступить на онлайн конференции, помимо помощи по подготовке доклада и подбору конференции, мы организуем вам студийную съемку или трансляцию вашего доклада;
- У нас есть блоги на всех популярных платформах России и мира. Наши редакторы и профессиональные авторы еженедельно выпускают новые материалы;
- Если вы написали статью, мы нарисуем для нее иллюстрации и поможем вам ее оформить и опубликовать. Если у вас есть только идея - редакторы помогут сформулировать мысли, оформить пост самостоятельно и правильно опубликовать для максимального охвата. Конечно, Evrone оплатит часы и любые затраты, потраченные на подготовку материала;
Отдых и развиртуализация:
Мы собираемся всем коллективом несколько раз в году. Поэтому, где бы вы ни находились, мы обязательно увидимся лично (компания оплатит вам дорогу и все расходы на корпоратив).