← All Job Openings Apply
logo

UI UX дизайнер

Remote · evrone
до 240 000 ₽ за месяц, на руки
Apply

Responsibilities

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.

Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Сейчас в студию evrone.design нужен UX/UI дизайнер, опытный специалист со светлой головой, неравнодушным сердцем и умелыми руками. Мы ищем человека, который любит и умеет проектировать сложные веб-системы, мобильные приложения и сервисы.

Вам предстоит:

  • работать в команде и общаться с клиентами;
  • создавать проекты с нуля, а так же подключаться к существующим проектам;
  • влиять на продукты и процессы, объяснять, как работают ваши решения;
  • проектировать функционально сложные системы;
  • создавать аккуратные, красивые и удобные интерфейсы;
  • писать тексты, подготавливать дизайн-документацию и UI-киты;
  • учиться и развиваться вместе с нами.

Requirements

Мы ждем, что вы:

  • несколько лет занимаетесь дизайном интерфейсов, у вас есть опыт удаленной работы;
  • имеете опыт проектирования больших и сложных систем (мобильные приложения, CRM, онлайн-кинотеатры, магазины, медиа, tv-приставки) и готовы к марафонским дистанциям;
  • умеете работать в команде и открыты к сотрудничеству с коллегами и клиентами;
  • упорны и готовы глубоко прорабатывать детали и улучшать решения;
  • умеете планировать свое время и соблюдать сроки;
  • любите типографику и верстку, внимательны к мелочам и понимаете, что такое хорошая композиция;
  • грамотно пишете и говорите по-русски;
  • следите за технологиями, постоянно учитесь новому;
  • готовы к проектной занятости.

Conditions

Что мы предлагаем:

  • Полную\проектную занятость и достойную зарплату. Удаленную фултайм работу. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат. Но если вы хотите ходить в офис, они есть Москве и Воронеже;
  • Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
  • Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы сотрудников;
  • Небольшую команда и дружеская атмосфера. Работа в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
  • Покрытие расходов на саморазвитие и обучение. Поощрение и поддержку собственных проектов;
  • Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.
Share this job opening

Application:

By applying to this job opening you confirm your consent to processing your personal data and accept Evrone Privacy Policy