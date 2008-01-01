UI UX дизайнер

Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.

Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.

Сейчас в студию evrone.design нужен UX/UI дизайнер, опытный специалист со светлой головой, неравнодушным сердцем и умелыми руками. Мы ищем человека, который любит и умеет проектировать сложные веб-системы, мобильные приложения и сервисы.

Вам предстоит: