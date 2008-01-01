UI UX дизайнер
Apply
Remote · evrone
до 240 000 ₽ за месяц, на руки
Responsibilities
Команда Evrone занимается продуктовой разработкой стартапов и помогает в цифровой трансформации бизнеса в России, США и Европе.
Вся команда работает удаленно с 2008 года. Мы знаем как организовать распределенную разработку комфортно и эффективно. Есть офисы для работы и встреч в Москве и Воронеже, а также офисы продаж в Сан-Франциско и Берлине.
Сейчас в студию evrone.design нужен UX/UI дизайнер, опытный специалист со светлой головой, неравнодушным сердцем и умелыми руками. Мы ищем человека, который любит и умеет проектировать сложные веб-системы, мобильные приложения и сервисы.
Вам предстоит:
- работать в команде и общаться с клиентами;
- создавать проекты с нуля, а так же подключаться к существующим проектам;
- влиять на продукты и процессы, объяснять, как работают ваши решения;
- проектировать функционально сложные системы;
- создавать аккуратные, красивые и удобные интерфейсы;
- писать тексты, подготавливать дизайн-документацию и UI-киты;
- учиться и развиваться вместе с нами.
Requirements
Мы ждем, что вы:
- несколько лет занимаетесь дизайном интерфейсов, у вас есть опыт удаленной работы;
- имеете опыт проектирования больших и сложных систем (мобильные приложения, CRM, онлайн-кинотеатры, магазины, медиа, tv-приставки) и готовы к марафонским дистанциям;
- умеете работать в команде и открыты к сотрудничеству с коллегами и клиентами;
- упорны и готовы глубоко прорабатывать детали и улучшать решения;
- умеете планировать свое время и соблюдать сроки;
- любите типографику и верстку, внимательны к мелочам и понимаете, что такое хорошая композиция;
- грамотно пишете и говорите по-русски;
- следите за технологиями, постоянно учитесь новому;
- готовы к проектной занятости.
Conditions
Что мы предлагаем:
- Полную\проектную занятость и достойную зарплату. Удаленную фултайм работу. Нам не важно, из какой точки мира вы работаете, важен только результат. Но если вы хотите ходить в офис, они есть Москве и Воронеже;
- Мягкий график. Достаточно синхронизировать тайм-зоны и иметь пересечения рабочего времени с командой;
- Качественный онбординг и hr-менеджмент (1:1, Grow Review). По желанию меняем проекты, не даем стагнировать. При формировании команды проекта учитываем профессиональные или личные интересы сотрудников;
- Небольшую команда и дружеская атмосфера. Работа в разновозрастном, разнополом и потрясающе дружном и профессиональном коллективе;
- Покрытие расходов на саморазвитие и обучение. Поощрение и поддержку собственных проектов;
- Хорошо организованный воркфлоу, отсутствие бюрократии. Работа на доверии.